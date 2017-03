Mykje folk og god stemning på basaren til inntekt for bebuarane på FBB. Midt i biletet Hilde Killingrød (ståande). Foto: Håkon C. Hartvedt

Den tradisjonelle basaren til inntekt for velferdstiltak for bebuarane på Fitjar bu- og behandlingssenter samla fullt hus i Kultursalen i går ettermiddag.

Foto: Håkon C. Hartvedt

– Basaren starta i 2003, og vart i år arrangert i Kultursalen for tredje gong. Pengane går til velferdstiltak for bebuarane som sansehagen, møblar og inventar, turar og sosiale tiltak som pynting av fellesrom og avdelingar til høgtid og helg – og musikkterapi ein gong i månaden. Planen i fjor var å opp eit nytt drivhus og lage ein fin uteplass med møblar på altanen ved Gruppe 1. Dette måtte utsetjast på grunn av ombygging, men tanken vil bli teken opp att når den er ferdig, seier aktivitør Hilde Killingrød til fitjarposten.no. Ho nyttar og høvet til å takke kommunen for betaling av leige av huset, fitjarbedrifter som har bidrege med gåver, alle som har sydd, hekla, strikka og kjøpt gevinstar. Ho synest det og er kjekt å på denne måten få vise at FBB er ein del av bygda.

Elles var basaren som mange andre basarar med to omgangar med åresal, mat og trekking av det som var selt på bok til slutt.

Loddsal. Wendel Sævdal sel lodd til Eli Sande frå Florø. Ho er på øya for å besøkje søster si, Turid Løbø. Bak ho ser me svogeren Charley Løbø.

Skryt av dei tilsette

Ein av dei som var til stades var Einar Breivik. Han stør med glede basaren, og seier at dette er eit godt tiltak som kjem bygda til gode. Ikkje minst for dei som har vore med og bygd opp bygda til det ho er no. Du må heller ikkje gløyma og skryta av alle dei tilsette som gjer ein kjempeflott jobb for alle dei som bur på sjukeheimen. Både natt og dag. Og at dei stiller på dugnad når basaren vert avvikla, legg han til.

Og det er jo slik at denne basaren er noko tilsette gjer for dei bebuarane. Slik starta det, og slik har det fortsett.

Fullt hus

Bygdefolket stiller opp. Også denne gongen vart det full sal. 65 000 i innkome er mildt sagt eit pent resultat.

Olaug Gloppen spela til allsongane. Eirin og Johannes Moldestad Oma - og Sofie Rimmereid underheldt med fiolin og piano.

Sofie Rimmereid og Eirin Moldestad Oma framførte «Gje meg handa di ven». Foto: Håkon C. Hartvedt

Trekking på bok

Hekla pledd - Hilde Killingrød

Strikka pledd - Solveig Salomonsen

Strikka pledd - Einar Breivik

Babyteppe - Helga Haukeland

Bok (Fitjar kyrkje) - Martha Hauge

Bok ( knøttstrikk) - Kurt Eliasen

Metall lyslykt - Ole Træet

Bok ( Trines mat) - Anne Marie Rød

2 stykk blomsterpotter m/ oppheng - Solveig Hamre Fitjar

Blått sengeteppe - Else Hovland

Lilla barnegenser - Ørjan Havn Nesbø

Gave fra Hårloftet - Haldis Koløyen

Grønt Hjerteskjørt - Aud Vedøy

Strikka grått skjørt - Solveig Helland

Strikka blå barnegenser - Daniel Prestbø

Strikka grå barnegenser - Gerd og Ole Træet

Brun barnegenser - Sølvi Nyseter

Nina Kakespade - Haldis Stadheim

Hua og sjal - Amie Faal

Snøløvgenser - Patrik Helland

Gave fra Duo - Anna K. Rimbareide

Strikka trøye - Tora Vesbøstad

Sminke Dukke - Solveig R.Rimbareid

Rett trekking

Ole Haukeland

Eldbjørg Tufteland

Torill Stusvik Skumsnes