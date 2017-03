Opning av det nye legesenteret i Fitjar

Kommunelegane i Fitjar, f.v. Waleed Shaie Brisam, Gabor Pal Borgulya og Sahad Mohammed Al-Mosawi. Foto: Harald Johan Sandvik.

Senteret har fått plass i lokala i sjukeheimen der det offentlege tannlegekontoret var tidlegare.



Hendinga vart markert i ettermiddag med ein fin seremoni på det nye venterommet i senteret. Dei tre legane og legesekretærane som skal ha arbeidet sitt der, var til stades. I tillegg møtte representantar frå formannskapet, hovudutvalet, administrasjonen, entreprenør og arkitekt og legeparet Lisbeth og Tore Eikeland.



Inngangen til legesenteret. Foto: Harald Johan Sandvik.





Ordførar Wenche Tislevoll heldt tale, der ho streka under at no går me inn i ei ny tid, med tre legar! Fram til i dag har planlegging av senteret vore ein lang prosess, både som sak og når det gjeld stadval, med 8–9 alternativ. Ho takka rådmann, helse- og sosialsjef og politikarane for godt arbeid. No er legesenteret plassert midt i «helsekvartalet», i kommunen sitt eige bygg!



Ho takka Anita Berge Saue frå Link Arkitektur, Maj Engevik og Jostein Lillenes frå hovudentreprenør Engevik & Tislevoll, deira underentreprenørar og Tore Nesbø, som har vore prosjektleiar.



Det var byggestart i november, og arbeidet er akkurat ferdig til opninga. Det var leveranse av møblar rett før opninga i dag, og enno er ikkje alt på plass.



Ordføraren såg tilbake på utviklinga frå distriktslege Knut Lind Mæland kom til Fitjar på byrjinga av 60-talet og hadde legeansvar for heile kommunen og helsestasjon i kontoret, via to legar i stort sett heile perioden til Tore Eikeland, til samlinga i nytt legesenter i dag og med kommunelege 3 og tre legesekretærar på plass. Med dette fagmiljøet vert det mykje lettare å rekruttera.



Ordføraren hadde gjort avtale med Engevik & Tislevoll om å kjøpa inn kunst til venterommet saman. Valet fall på to trykk av kunstnar Alf Ersland, oppvaksen på Sunde og busett i Oslo.





Kunst til venterommet: Jostein Lillenes med "Koma til syne" og Maj Engevik med "Hus med blått". Foto: Harald Johan Sandvik.





Sjølve opninga stod dei tre legane for. Dei hadde tvinna saman ein sterk bandasje og eit band med nasjonalfargar og sette det opp framfor luka til resepsjonen. Så klipte dei snora med ei saks frå legeutstyret.



Dei tre legane presenterte seg:



Kommuneoverlege Waleed Shaie Brisam har vore på Havnahuset i seks år. Før det var han ni år på Tysnes. Han har 1200 pasientar.



Kommunelege Gabor Pal Borgulya kom til Fitjar og overtok 1300 pasientar frå Tore Eikeland sist sommar, og han måtte skunda seg, det vart travelt! Han kom til Norge i 2011, var to år på Stord, litt på private sjukehus og ein periode i Odda.



Kommunelege Sahad Mohammed Al-Mosawi har jobba fleire stader, og nemnde Skien, Tysnes og Stord før han kom til Fitjar i mai i fjor som vikar.



Det var omvising i dei gode lokala, der det også er skadestove med eigen inngang. Legane streka under at dei har fått mykje godt medisinsk utstyr. Til slutt vart alle inviterte på kaker og kaffi i dei tilsette sitt pauserom.



Legesekretærane: F.v. Gerd Marit Lunde, Anne-Kristin Sandvik Rydland og Karoline Grønås. Foto: Harald Johan Sandvik.