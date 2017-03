Tone overtar familierekordane

Mai Britt Sandtorv t.v. har framleis det lengste hoppet i familien, men dottera Tone Sandtorv Brakedal reknar med å overta den siste familierekorden om kort tid.

Tone Brakedal har hatt ein fin sesongstart, og snart står den siste familierekorden for fall.

Den lovande fitjarjenta Tone Sandtorv Brakedal, konkurrerer for Stord IL, er på full fart tilbake i toppen etter den leie skaden for tre år sidan. Men aller best i alt huset på Fitjar er ho enno ikkje. Det er nemleg slik at Tone Sandtorv Brakedal har ei mor som var ganske sprek på friidrettsbanen, og det står framleis att ein rekord som snart 18 år gamle Tone ikkje har klart å slå.

23. juni 1981 hoppa 15-årige Mai Britt Sandtorv, som då representerte Bergens-klubben Vestvind IL, 5,41 i lengde med tilløp på Fana Stadion. Dette er det lengste noko jente som nokon gong har hatt postadresse på Fitjar har hoppa.



Nesten på dagen 33 år seinare var rekorden truga. 1. juni 2014 strekte ei anna fitjarjente seg til 5,36 i (kanskje) den same lengdegropa på Fana Stadion. Det var sjølvsagt dottera til Mai Britt, Tone Sandtorv Brakedal, som også i ein alder av 15 år sette denne førebelse persen sin.



I dag er Tone snart 18 år, og jaktar den siste "familierekorden" til mor si. Også tanta hennar, Anita Sandtorv, har eit og anna brukbart resultat på friidrettsbanen. Me må heller ikkje gløyma at far til Tone, Rune Brakedal, brått dukkar opp om ein tar eit inngåande søk i Fitjar sin friidrettsstatistikk.



Mai Britt har òg ganske imponerande personlege rekordar på 100 meter, 12,9 mot Tone 12,68, på 60 meter 8,4 mot Tone 7,95, og i lengde utan tilløp 2,39 mot Tone 2,61.



For kort tid sidan tok Tone familierekorden i stille høgde, då ho hoppa 1,28 og slo Mai Britt sin gamle rekord med 1 cm. I stille høgde har Tone mykje meir inne, sier trenar Bård Inge Bø, men dette er ei øving som ikkje blir arrangert så ofte i approberte stemne.



Trenaren er òg sikker på at Tona har meir inne i lengde med tilløp; han blir ikkje overraska om ho betrar den personlege rekorden sin med 30 cm i løpet av sesongen. Det kan skje for eksempel andre helga i mai, for då skal Tone delta i Karabinlekene på Fana Stadion. Eller det kan skje under NM i mangekamp i Arna helga etter.



Tone Brakedal fortel at ho trenar 10 økter for veka, og det er femkamp ho satsar mest på framover. Her inngår 100 meter hekk, som er den beste enkeltøvinga til Tone, men lengdesprang er òg med i programmet.

Ho føler seg ganske sikker på at ho skal ha framgang i lengde i år, så den siste familierekorden til mor ryk nok snart!



Mai Britt og Tone, dei to beste lengdehopparane i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.