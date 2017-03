Priste orgelet med flott korsong

Kyrkjetaket løftar seg under avslutningsnummeret "The Lord will bless you and keep you". Foto: Kjetil Rydland.

Ei fullsett kyrkje fekk oppleva mykje flott korsong under kveldens konsert i Fitjar kyrkje, og spesielt avslutningsnummera der dei tre store kora vår slo seg saman bli ei storslegen oppleving.

Orgelfestveka heldt fram tysdag kveld med den flottaste korsong me kunne ønskja oss. Fitjar kyrkjekor, Fitjar kammerkor og Osternes mannskor viste seg alle frå si beste side under kveldens konsert.

Igjen blei kyrkja fylt nesten til siste plass. Vakker song og musikk fylte den nyrestaurerte kyrkja i nesten to timar. Songkvelden blei opna med allsong, "Kyrkja ho er eit gamalt hus", til tonefølgje av kantor Jan Overweg. Kva kunne vel passa betre å syngja i den nyoppussa Fitjar kyrkje, som fyller 150 år?









Fitjar kyrkjekor ser ut til å finna seg rette oppe på galleriet hos kantoren. Foto: Kjetil Rydland.



Fitjar kammerkor starta opp med "Jomfru Majas under", ein russisk folketone, og heldt fram me "All my trials", ein kjend spiritual. Osternes mannskor drog fram fleire glansnummer frå den flotte tamakvelden Folketonar som dei hadde tidlegare i vinter. Og dirigent Ole Kristian Ottestad gledde oss med "Prayer of Saint Gregory". Elisabeth Moldestad song den nye songen sin om Jesu nåde.



Ranveig Leseth som solist i "Esurientes" av . Foto: Kjetil Rydland.

Felleskoret fekk taket i kyrkja til å letta då dei endeleg samla alle tre kora til felles innsats. Først med negro spiritualen "Swing Low Sweet Chariot". Så kom Esurientes av John Rutter med Ranveig Leseth som solist, og heilt til slutt "The Lord bless you and keep you", av same komponist. Ei mektig og vakker avslutning!

Publikum sette ekstra pris på Ranveig Leset si flotte sopranstemme. Ho gav òg tydeleg uttrykk for at ho likte seg i Fitjar kyrkje. Her song ho for første nok då ho var ni år gammal.





Elisabeth Moldestad song den nye songen sin om nåde. Foto: Kjetil Rydland.



Etter å ha gledd oss stort over flotte prestasjonar, må me likevel få nemna at opplevinga kunne vore betre med eit par små grep. Det burde vore trykt eit program, slik at me kunne følgt me på kva som blei sunge. Utydeleg prat i mikrofonen trekte òg ned heilskapsinntrykket.