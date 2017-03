Fitjarfiskar på Lofotfisket

"Siglevik" ved kai i Sund i Lofoten. Foto: Privat.

Den unge Fitjar-fiskaren Geir Inge Siglen er med på Lofotfisket for femte gong i år, og har som vanleg base ved fiskemottaket i Sund i Lofoten.

Då me snakka med Geir Inge Siglen ein ettermiddag i førre veke, var han klar til å dra ut på feltet for å setja garn.





Brukbart fiske

Sidan 1. mars har Geir Inge fiska 39 tonn torsk, med einmannsbåten sin, ”Siglevik”, ein 37 fots (11,35 meter) einmannsbåt. Men no har han lege vêrfast eit par dagar på grunn av stiv sydnavindskuling.



Han fortel at sjølv om fisket har vore litt opp og ned, vil han seia det har vore brukbart. Han har fiska rundt tre-fire tonn for dagen.



– Her er fisket bra, men eg har inntrykk av at det har vore litt meir varierande lenger inne, seier Geir Inge.



Skreien er ca. 7 kg i snitt, rund, men det er ein del fisk opp i 15–20 kg innimellom. Dette er god matfisk, seier Geir Inge, og gler seg over all den fine fisken han har fått. Kiloprisen er 14 kroner for rund fisk, eller 21 kr kg for sløgd fisk.

Base ved fiskemottaket i Sund i Flakstad kommune

Han leverer skreien på fiskemottaket i Sund i Lofoten, nærmare bestemt i søraustre enden av Flakstad kommune. Dette ligg rundt to timars køyring utover Lofoten frå Svolvær.







Den raude pila peikar mot røslene til "Siglevik" på skjermdumpen frå marinetraffic.com.





No er det femte året på rad leverer han all fisken på fiskemottaket J.M. Langås Drift AS i Sund. Her tar dei òg imot mjølke og rogn, som dei saltar eller frys ned. Dette har fungert greitt, og han har inntrykk av at dei er fornøgde med det han leverer.



Her jobbar det mange utlendingar under Lofotfisket. Mottaket er ikkje stort; 12–15 båtar leverer skreien sin her denne sesongen. Resten av året har dei ymse produksjon blant anna av sei og blåkveite.



Geir Inge har basen sin ved dette mottaket. Her er det kafé, der han kan stikka innom om kvelden mat og litt sosialt samvær. Dette er velferdstilbod som Fiskarlaget støttar. Her er det høve til å vaska klede og å ta seg ein dusj.



Fiskarane bur om bord i båtane sine. Geir Inge har både internett, radio og TV om bord i ”Siglevik”, men signala er ikkje så gode der båten ligg ved kai.



I tillegg til ”Siglevik” er det to båtar frå Bømlo som leverer på dette mottaket. Og litt lenger ute i Lofoten er det fleire andre bømlingar.





For det meste tørrfisk

Større fisk blir frosen ned, seier Geir, men stor del av torsken blir hengt til tørk. Det er fisken under 6–7 kilo som er høver best til dette, seier Geir Inge. I løpet av tørkeprosessen blir vekta redusert frå 6–7 kg til rundt 1–2 kg. Tørrfisken blir ikkje salta; mesteparten går til eksport. Den som blir eksportert, blir brukt til lutefisk.

Lofotfisket utgjer halve årsinntekta

For Geir Inge utgjer Lofotfisket rundt halve årsinntekta. Han fekk torskekvoten i 2012/2013 gjennom ei rekrutteringsordning for unge fiskarar. Det blir delt ut ti slike kvotar for året i Noreg, seier han. Til liks med båtar frå Bømlo, Austevoll og Kvinneherad, har han i tillegg til torskekvoten fått kvotar på makrell og NVG-sild. Kvoten på sei er så stor, at det i praksis er fritt fiske, seier han.



Vanlegvis drar båtane ut i sekstida om morgonen for å dra garna, og då kan han vera inne igjen ved mottaket mellom klokka 12 og 16 om dagen. Men det kjem sjølvsagt an på vêret kor lang tid det tar.



Han reiser 3–5 nautiske mil frå land før han set garna sine, i Vestfjorden, på innsida av Lofotodden. Alt etter vêrforholda tar det frå 45 minutt til ein time å reisa ut på feltet. Han ser på ekkoloddet kor fisken er, men torsken vandrar i stor fart, så det er ofte vanskeleg å vita kor mykje bruk han skal setja ut.



Han kan ta 5–6 tonn fisk om bord på båten sin, men 3–4 tonn er ideelt. Det tar berre fem til ti minutt å setja heile garnlenkja på 540 meter, seier han. Det er snakk om 20 garn på 27 meter kvar, og han set dei på 40–60 famnars djup.



Rørslene til Siglevik kan me følgja med på via nettstaden http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:3751319/zoom:14

Klagar ikkje over jobben

Denne veka har det vore litt dårleg vêr, men Geir Inge håper at han skal bli ferdig med årets Lofotfiske til påske. Han har ein kvote på 66,4 tonn torsk på båten sin.



Dette er rundt rekna 10 000 fisk! Og all denne fisken må han plukka ut av garna sine åleine. Men han klagar ikkje. Arbeidet har gått greitt, seier han. Han har godt utstyr, som er laga for at han skal kunna driva åleine.



Å dra garna tar frå ein time til 5–6 timar – det er sjølvsagt veldig avhengig av vêret.



– Men det er kjekt arbeid, og eg ville ikkje bytt med ein 9–4 jobb!