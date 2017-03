Redningsskøyta treng folk!

Redningsskøyta har vore fast gjest på Fitjarfestivalen dei siste åra. Arkivfoto FP/KR.

Redningsselskapet Sjøredningskorps Stord treng frivillige, og førstkomande torsdag, 30. mars, arrangerer dei informasjonsmøte på basen sin på Eldøyane Sjøsportssenter.



Vil du vera med oss om bord? Me treng fleire frivillige! skriv dei i pressemeldinga, som held fram slik:

Informasjonsmøte torsdag 30. mars på basen til RSRK Stord – Eldøyane Sjøsportssenter.

Redningsselskapet Sjøredningskorps Stord treng fleire frivillige og ønskjer deg med på laget!

RSRK Stord er i dag ca 35 aktive medlemmer som bemannar redningsskøyta “RS Sundt” gjennom heile året. 365 dagar i året, 24 timar i døgeret, er skøyta i beredskap og klar til å rykke ut med eit mannskap på 3 personar – båtførar, bestmann og matros. I 2016 rykte skøyta ut til over 60 oppdrag av ulik karakter.

Er du mellom 18 og 57 år, 100 % arbeidsfør, har plettfri vandel og normal god fysikk, har du dei naudsynte eigenskapane.

Har du i tillegg litt erfaring med båt- og sjøliv, stor interesse for å delta i frivillig arbeid og kan komma deg til Eldøy innan 30 minutt, ligg mykje til rette for at du kan bli mannskap på vår redningsskøyte her på Stord.

D5L-sertifikat, VHF-sertifikat, hjartestartarkurs, førstehjelpskurs og sikkerhetskurs er eit pluss, men ikkje nødvendig for å bli mannskap. Nødvendig opplæring og kurs vil bli gitt.

Du finn meir informasjon og søknadsskjema på nettsida til Redningsselskapet.



Eller du kan ta kontakt med oss i styret her i Sjøredningskorps Stord direkte på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. .



Håper me ser deg torsdag den 30. mars!





Frå ei øving med redningsskøyta “RS Sundt” på Fitjar i fjor sommar. Arkivfoto FP/KR.