Fitjarbu vert designsjef i Vårt Land

Frå 1. september vert Aud Gloppen designsjef i Vårt Land og skal leia utforminga av avisa - på alle plattformer.

- Eg gler meg til å ta fatt. Det er spennande og utfordrande å skulle utforme eit heilskapeleg visuelt uttrykk for alt det Vårt Land står for, seier Aud Gloppen til avisa ho no skal bli ein viktig del av.

– I tillegg til papiravisa skal ho ha ei hand med i utforminga av Vårt Land si nettutgave, ho vil bidra til designet på Vårt Land Forlag sine bøker, og ho skal vere med i arbeidet med tidsskriftet Strek, som ho allereie har laga designgrunnlaget for, heiter det vidare i Vårt Land sin reportasje om saka.

Les heile saka i Vårt Land.