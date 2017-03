Hans Kristjan Kristjansson kontrollerer bobla til Håvard Helland. Foto: Privat. Årskontroll for Fitjar Racing Team I går blei sju av bilane til Fitjar Racing Team kontrollerte, og no er dei løpsklare til sesongen 2017.

26.03.2017 Kjetil Rydland

Anna leiar an i spurten. Foto: Privat. To KM-gull til Fitjar i terrengløp Under Parkløpet på Stord i går gjekk Fitjar-løparane Johannes og Anna Sandvik Bø heilt til topps i klassane sine...