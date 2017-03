Spanande møte med Sunnhordlands-naturen

Svein Nøttveit nytta høvet til å få med seg den nye boka til Jan Rabben, «Ville blomar i Sunnhordland». Foto: Kjetil Rydland.

Naturfotograf Jan Rabben gav publikum eit spanande møte med naturen vår då han fortalte om arbeidet sitt på Seniorsenteret søndag ettermiddag.



Biblioteksjef Silje Vågen Torbjørnsen hadde ein skikkeleg godbit på programmet søndag, då ho kunne presentera ein kunstnar med lys, ein av dei mest tolmodige mennene i Sunnhordland.



Men Jan Rabben trong ingen nærmare presentasjon. Over 60 tilhøyrarar fann vegen til Seniorsenteret i Fitjar kultur- og idrettsbygg, noko som viste at dette er ein mann fitjarfolk kjenner frå før, og set pris på. Han er godt kjend gjennom dei vakre bøkene sine, til dømes «Namnevandring i Stord og Fitjar», som han har gitt ut saman med Kari Lønning Aarø. Og mange kjenner han frå tida han arbeidde i Fitjar kommune.



I går presenterte han den nye boka som han har laga saman med nemnde Kari Lønning Aarø, «Ville blomar i Sunnhordland». Dette er ei praktbok til glede både for dei estetisk interesserte og for botanikarar på alle nivå. Jan Rabben fortalde at han har arbeidd med boka i 10 år; det er altså ingen tvil om at han er tolmodig.



Etter at han bestemte seg for å nytta heile Sunnhordland som nedslagsfelt, fann han plass til heile 530 planter i boka. Bileta – godt over 1000 – er som me kunne venta, frå aller øvste hylle. I tillegg er det ein tekst med artskjenneteikn for kvar plante, og ein omtale av tradisjonell lokal bruk av ulike planteslag.





Under gårsdagens foredrag fortalte Rabben på sitt levande og lune vis om korleis dei vakre bileta har blitt til. Ikkje berre dei vakre bileta i den nye floraen, men spektakulære bilete frå dyrelivet i naturen rundt oss. Han gav det eine provet etter det andre på at han kjenner naturen vår betre enn nokon andre, at han er ein eineståande kunstnar med lys – og at han er ein tolmodig mann!



Mykje vakkert å sjå for oss som fann vegen til Seniorsenteret i går ettermiddag. Foto: Kjetil Rydland.