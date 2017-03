NM-vinnar i karate frå Fitjar

Anna leiar an i spurten. Foto: Privat. To KM-gull til Fitjar i terrengløp Under Parkløpet på Stord i går gjekk Fitjar-løparane Johannes og Anna Sandvik Bø heilt til topps i klassane sine...

24.03.2017 Kjetil Rydland

Klokka to i natt skal klokka stillast ein time fram. Arkivfoto FP/KR. Still klokka fram mot sommaren! No kjem sommaren snart, og i natt markerer me det med å stilla klokka ein...