Karl Sandvik. Foto: Fitjarpostarkiv/HCH

Ein samfunnbyggjar av dei store, Karl Sandvik, fyllar 75 år i dag.

– Eg tenkjer eigentleg ikkje så mykje på det. Eg føler meg i brukbar form, og er glad for at eg framleis kan vere aktiv. No er det ikkje slik at eg går på kontoret kvar dag, men eg stiller når det er bruk for meg, enten det gjeld GSE Sandvik eller Salt Ship, seier jubilanten. – Det er ofte eit eller anna å ta tak i. Eg klarer ikkje å sitje i ro i ein stol. Det er viktig for meg å gjere noko meiningsfylt, legg han til.

På verdskartet

Karl Sandvik har verkeleg sett Fitjar på kartet. Ikkje berre Norgeskartet men og verdskartet. Ikkje minst gjennom Vik-Sandvik som han bygde opp frå grunnen i lag med Arne VIk. Eit firma som vart verdskjent og som seinare har fått avleggjarar gjennom Wärtsilä Norway Ship Design og Salt Ship Design. Sandvik er framleis med i det sistnemnde selskapet.

Det siste store prosjektet til Karl Sandvik er Rossneset bustadområde og trivselspark. Eit område med fantastisk god tilrettelegging.

Når me spør Karl Sandvik om kva han er mest glad for å ha fått til så langt i livet er det og «Vik - Sandvik» og «Rossneset» han trekkjer fram.

Men Karl Sandvik har ikkje berre gjort fitjarinnsats som forretningsmann og samfunnsutviklar.

Kyrkjegardsmuren

Då entreprenør Geir Strand jobba med den nye kyrkjegardsmuren fekk han god hjelp til dette fysiske utearbeidet av nettopp Sandvik. Noko Geir Strand var svært glad for. Karl Sandvik fekk spørsmål frå fitjarposten.no om kvifor han sette av så mykje av fritida si til slik dugnad. Då sa han berre: – Eg likar å mure!

Geir Strand og Karl Sandvik då dei jobba med kyrkjegardsmuren i 2012. Foto: FP-arkiv/HCH

Høgtidsdagen i dag feirar Karl Sandvik i Bergen saman med familien.

Fitjarposten gratulerer.