Lørdag 25. mars fyller Bjørg Lorentze Strømme 75 år. Bjørg har i mange samanhengar sett FItjar på kartet. Nedanfor kan du lese ein omtale som mannen hennar, Karvel Strømme, har sendt oss.

«Bjørg er en dame med mange jern i ilden, og det har hun alltid hatt, men det spesielle med Bjørg er at hun har ikke gjort det som til vanlig forventes av personer som «drar på årene». I stedet for å trappe ned har hun trappet opp,og mange spør seg hvor hun tar energien fra. Det skal vi komme tilbake til.



De fleste forbinder henne med hennes kunstneriske aktivitet, for hun har i mange år drevet med maling i ulike former, særlig akvarell, men i det siste har hun satt seg inn i akryl-teknikken, og forbereder seg nå til utstilling i Moster amfi i august. Der vil hun og presentere arbeid i foto-teknikk, for dette er og en viktig interesse for henne.

Går vi lengre tilbake i tid, var hun en av stifterne av Fitjar/Stord hundeklubb, for i mange år var hundehold og -avl en hobby hun satte seg grundig inn i. Dette er forresten et særtrekk ved interessene hennes : Å lese seg til og sette seg inn i en hobby til hun behersker den. Dette viste seg spesielt da de første PC-ene kom i salg,for hun «var med» helt fra starten, til hun nå «gremmer seg» når hun leser om eldre som ser på data-maskinen som et farlig monster.

I ungdommen var søm hennes første hobby, en hobby som skulle utvikle seg til å bli et yrke. Hun tok utdanning ved Bergen kvinnelige industriskole,og ferdighetene hennes kom godt til nytte når hun sydde klær til barna og seg selv. Seinere utvidet hun utdannelsen til hun ble Faglærer i forming, og jobbet ved skoler i Bergen, og etter flytting til Fitjar jobbet hun i Austevoll, til hun avsluttet yrkeskarrieren som lærer ved Fitjar vidaregående skule.

Spørsmålet om hvor energien kommer fra, ble særlig aktuelt for to år siden, da hun påtok seg vervet som styremedlem i Hordaland Bygdekvinnelag, og enda mer da hun etter et år i styret ble valgt som leder.

Spør du henne om hva som er energikilden, vil hun sikkert svare at det er hennes nordnorske aner, både på fars- og morssiden.

Dagen skal feires sammen med familie i Bergen, som gratulerer henne hjertelig med dagen !»