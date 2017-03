Ny dyrlege på Fitjar Meieri

Fem år gamle Sofie Vik følgjer spent med når dyrlege Dagfinn Berg sjekkar mandlane til hannkatten David. Foto: Kjetil Rydland.

I går kveld møtte me den nye dyrlegen som vil dela jobben ved veterinærklinikken på Fitjar Meieri.

Frå 1. mars har dyrlege Dagfinn Berg arbeidd ved veterinærkontoret på Fitjar, saman med Karen Elisabet Rydland Sæbø.





Dyrlege med allsidig erfaring



Det er slett ingen fersking i faget Karen Elisabet har fått med seg på klinikken. 66 år gamle Dagfinn Berg er busett i Lindås, der han har praktisert som dyrlege i mange år. Han var kommuneveterinær i Lindås og Austrheim frå slutten av 1980-talet, fram til 2013. I tillegg etablerte han smådyrpraksis på Knarvik i 1999, ein klinikk som han gav frå seg i 2010.



Den erfarne dyrlegen har ein allsidig og spanande karriere bak seg. Han er godt kjend både i Austerrike og Sveits. I seinare år har han arbeidd som frilansar fleire stader i Nord-Noreg. – Finnmark var fantastisk! seier han.



Smådyrpasientar etter avtale



Ved veterinærkontoret i meieribygget på Fitjar vil dei to dyrlegane Berg og Sæbø ta imot smådyr etter avtale. Etter at dei har blitt to dyrlegar, vil dei stort sett vera tilgjengelege alle vekedagar. Dei vil kunna ta imot smådyrpasientar for helsesjekk, kloklipp, pelsstell, vaksine, tannstell, kastrering/ sterilisering av katt og ymse mindre operasjonar.



På grunn av tryggleiken til dyret, vil dei helst behandla dyret på klinikken på meieriet. Det er berre unntaksvis me køyrer heim til folk, seier Karen Elisabet, det kan vera t.d. ved avliving av hundar.



Karen Elisabet presiserer at du må ringja eller senda melding for avtale. På grunn av at dyrlegane også har stordyrvakt, set dei ikkje opp faste opningstider på smådyrklinikken. Kontaktinformasjon finn du på Facebook-sida Veterinærkontoret på Fitjar.





Deltar i vaktsamarbeidet

I tillegg til arbeidet ved smådyrklinikken på Fitjar vil Dagfinn Berg delta i dyrlegevaktsamarbeidet for Stord, Fitjar, Bømlo og Austevoll.



Denne jobben deler han med Karen Elisabet R. Sæbø og dei to dyrlegane på Bømlo.

Karen Elisabet minner om at det er eitt telefonnummer som du alltid kan nytta om du har bruk for dyrlege: 53 40 00 03.



Sofie og Marianne Vik følgjer med når veterinær Dagfinn Berg tek hannkatten David under behandling. Foto: Kjetil Rydland.



Kastrering ein grei operasjon

Oppdraget me fekk vera med på i går kveld gjekk ut over hannkatten David på halvanna år. Marianne Vik hadde bestemt at han skulle kastrerast, og dyrlegen fjerna begge steinane utan for mykje bry. Kastrering er ein grei operasjon for ein katt på denne alderen. Men han kunne godt ha kome før, fem-seks månader skal vera ein høveleg alder.



David har vore til dyrlege før, men han har aldri fått narkose før. Og det viste seg at den fire kilo tunge katten trong litt meir sovemedisin og smertestillande enn det dyrlegen hadde berekna. – David er ein skikkeleg rakkar, fortel katteeigar Marianne Vik; han vil ikkje ta narkosen! Men etter kvart gjekk operasjonen som smurt, og David kunne reisa heim at i ørska.





I tillegg til kastreringa blei David behandla for ein byll på eine foten. – Det er slike plager hannkattar ofte får, seier den erfarne dyrlegen. Han la og merke til hovne lymfeknutar. Dyrlegen tok seg tid til å sjekka at mandlane til David var OK. I tillegg skriv dyrlegen ut dropar mot midden som plagar David i øyro.



Når David vaknar på badegolvet i morgon, vil han nok føla seg litt i ørska. Kanskje som om han har vore på ein kraftig fest, seier dyrlegen. Og han hugsar ingen ting!



Då katten reiste heim i går kveld, hadde han fått noko antibiotika i blodet, i tillegg til smertestillande. I fem dagar framover vil han få antibiotikatablettar, men han vil truleg ikkje bli særleg plaga etter inngrepet. Han kan godt få lov å gå ut allereie i morgon, forsikrar dyrlegen.



Enkelte kattar er vanskelege å få til å ta medisinen din, men blir ikkje noko problem, seier katteeigar Marianne Vik. – David et tablettar som snop!



Dyrlegen meiner David kan sjå framtida lyst i møte. Han forstår sjølvsagt ikkje kva som har skjedd. Han blir rolegare, finare i pelsen og meir innekatt enn før, seier dyrlegen og smiler.



Pungsteinane blir barberte før inngrepet. Foto: Kjetil Rydland.







Her nærmar kniven seg familiejuvelane til David. Foto: Kjetil Rydland.