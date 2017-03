Punktutbetringar på fylkesveg 545 i Fitjar og Stord

Det tronge og krevjande krysset i biletet vert endra når vegen gjennom sentrum vert utbygd. Foto: Harald Johan Sandvik

Fylkeskommunen har tilskotsordning for gjennomføring av sikringstiltak på fylkeskommunale vegar.



Ramma i år er 20 mill., og maksimalt tilskot til kvart prosjekt er 4 mill. Eventuelle prosjekt må vera klare til gjennomføring i 2017, eventuelt kan dei takast over 2 år.



Det var nyleg kontaktutvalsmøte for prosjekta på vestsida av Stord, der dei drøfta finansiering av dei arbeida som står att. Rimbareid-Vik vert ferdigstilt i inneverande år. Fitjar sentrum er kalkulert til 15,5 mill., den aktuelle strekkja forbi Rydlandssaga er ikkje kalkulert. Tanken har vore å bruka restmidlar her etter at dei andre prosjekta er ferdige.





Snikkarsvingen i Sagvåg låg sist i prioriteringslista, men no vert det gjort ein del arbeid der i samband med utbygging i området, og då er det praktisk å samla meir ressursar. Det ligg også inne private midlar til den jobben. Total kostnad er rundt 10 mill. Stord kommune og Vegvesenet er opptekne av å gjera ferdig Snikkarsvingen no. Kontaktutvalet har godkjent at Snikkarsvingen får prioritet framfor Rydlandssaga, med gjennomføring i hovudsak i 2017. I dag står det 33 mill. til disposisjon for Fitjar sentrum, Snikkarsvingen og Rydlandssaga. Det vil gi rundt 8 mill. til det sistnemnde prosjektet.





På den bakgrunnen vert det søkt om midlar frå fylkeskommunen si tilskotsordning for sikringstiltak, slik at også vegstrekkja på 300 meter forbi Rydlandssaga kan verta ferdig utbetra. Søknadsfristen er 1. april, og planen er at Stord søkjer om 4 mill. til Snikkarsvingen og Fitjar søkjer om 4 mill. til tryggingstiltak i Fitjar sentrum. Alt ein kan oppnå i den søknadsrunden, vil vera til hjelp for utbetringa ved Rydlandssaga.