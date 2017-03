Kyrkjeøkonomien i Fitjar i 2017

Møte i Fitjar formannskap 22. mars. Foto: Harald Johan Sandvik.

Fem av medlemene i Fitjar kyrkjelege fellesråd møtte formannskapet i går til samtale.

Dei økonomiske rammene til drift av kyrkje og kyrkjegard er svært knappe dette året. Medlemer frå fellesrådet var inviterte til formannskapsmøtet i går for å leggja fram saka si. Møtet var for å utveksla synspunkt. Det skulle ikkje konkluderast der. Ei eventuell ekstra løyving vil koma i revidert budsjett i juni. Saka har ikkje noko med nytt orgel eller oppussing av kyrkja å gjera. Der er det brukt investeringsmidlar.





Soknerådsleiar Helga Olsen Aadland, fellesrådsleiar Rasmus Fitjar, sokneprest Olav J. Oma, Sigrid Fangel og Terje Havro var med på møtet. Helga Olsen Aadland synte til at kyrkja står svært sterkt mellom folket i Fitjar. Det syner seg i frammøtet til gudstenester, og ekstra sterkt i dugnadsprosjektet i kyrkja i vinter, der over 100 personar var med.





Til budsjettprosessen i haust la fellesrådet fram eit budsjettframlegg som låg rundt kr. 800.000 over det dei vart tildelte. Kommunen tok ved si tildeling utgangspunkt i løyvinga for 2016 og la til kommunal deflator = den prisauken kommunal sektor opererer med for det komande året. Dette gjeld rein drift, og løner er stikkordet. Representantane frå kyrkja synte til at Fitjar kommune sine løyvingar til kyrkja ligg noko lågare enn andre samanliknbare kommunar. I «Kostragruppe 3» der Fitjar høyrer til, er kommunalt tilskot i snitt kr. 903 pr. innbyggjar pr. år. I Fitjar er tilsvarande sum kr. 637.



Situasjonen er ekstra stram etter at det vart tilsett kantor i 65 % stilling og kyrkjelydsprest i 100 % stilling. Stillinga som kyrkjelydsprest vart oppretta i 1991, der kommunen då vidareførte kateketløn i 50 % stilling, og soknerådet samla inn dei resterande 50 %. Frå 1997 er kommunen sin del baka inn i det samla tilskotet til kyrkja.





Kyrkjelova seier kva tiltak kommunen skal dekka, og der er også klokkar og kyrkjetenar særskilt nemnde. I Fitjar har kyrkjetenarar på helg og kveld og klokkarane jobba dugnad i fleire år. Dette vil fellesrådet retta opp.





Formannskapet sine medlemer streka under kor viktig kyrkja sitt arbeid er i bygda, og gav stor honnør til alt arbeidet som vert gjort, av dei tilsette og alt frivillig arbeid og dugnad. Men når det kjem til økonomi, har kommunen mange omsyn å ta, og drifta er redusert på fleire sektorar. I tillegg ser ein at inntektene går ned dei komande åra.





Fellesrådet vil senda formell søknad om tilleggsløyving for 2017, og den vil verta handsama i revidert budsjett i kommunestyret i juni.