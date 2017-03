Osternes skule skal seljast

Osternes skule treng rehabilitering. Foto: Harald Johan Sandvik.

Osternes Grendalag ynskjer ikkje lenger å vera huseigar.



Grendalaget har skrive brev til kommunen, der dei ber om å få sletta gjenkjøpsretten som er tinglyst på eigedomen, slik at laget kan selja huset.





I 2002 overtok Grendalaget skulen frå kommunen, men i avtalen la kommunen inn ein gjenkjøpsrett som er tinglyst, gjeldande i 20 år. Huset skulle no fungera som grendahus i krinsen. Bruken har minka over tid, og grendalaget brukar i praksis ikkje huset no. I tillegg er det elektriske anlegget dårleg, og bør skiftast ut i nær framtid.





Osternes Mannskor har brukt huset til øvingslokale like frå oppstarten til koret i 1934. Dei øver ein kveld i veka, og er einaste brukaren av huset no. Husleiga dei betalar, er ikkje nok til å dekka utgiftene til straum og forsikring. Mannskoret har fått tilbod om å overta huset, men det vil krevja for mykje tid og kapital dersom dei skal vedlikehalda og driva huset på ein forsvarleg måte. Dei vil heller sjå seg om etter eit anna øvingslokale.





Formannskapet hadde saka oppe i går, og vedtaket var samrøystes: «Fitjar kommune har ikkje merknader til at Osternes Grendalag sel Osternes skule, med atterhald om at kommunen skal godkjenna kjøpar, og med føresetnad om at eit eventuelt overskot skal nyttast til gode for lokalsamfunnet i Osternes.»