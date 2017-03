Småbarnstreff – framleis eit populært tiltak

Smil og glede på småbarnstreff, f.v. Marte Kvilhaugsvik med Isak, Fride og Mathea; og Katrine Aarbø Solheim med Jens. Foto: Kjetil Rydland.

Tysdag møttest vel eit dusin småbarn til treff på Fitjar bedehus, saman med mødrene sine og dei to eldsjelene Helga Rimmereid og Astrid K. Prestbø.

Dette semesteret har det ikkje vore så stor interesse for å delta på babysongkurs, og difor har babysong og småbarnstreff blitt slegne saman til éi gruppe denne våren, fortel Helga Rimmereid.

Saman med Astrid K. Prestbø har ho vore primus motor for dette tiltaket i Fitjar sidan oppstarten. Det heile begynte i 2001, då begge hadde småbarn i høveleg alder. Den gongen var det eit frittstånde tiltak, men etter kvart har det kome inn under soknet, som ein del av trusopplæringa i Fitjar kyrkje.





Men det betyr slett ikkje at det berre er kyrkjefolk som set pris på tilbodet. Helga fortel at dei ofte har hatt med folk som ikkje er med i kyrkja, og dei har hatt like stor glede av samværet.





– Me er opne for alle, seier ho, og gler seg over alle som vil vera med dei.



Songstunda denne gongen var som vanleg godt tilpassa dei heilt små. I tillegg til eit dusin små, var det nokre få litt større med denne gongen, og alle såg ut til å finna seg til rette.





Barna fekk mange spanande opplevingar saman med dei vaksne. Alle vart sungne velkomne, dei fekk liggja under bølgjene, gynga i "båten" (laken) og spela på tromme. Og så fekk dei studera såpebobler. Med vidopne auge tok dei små imot impulsane, smulte og lo. Heilt tydeleg ei kosestund for små og store.



Etter songstunda på golvet var det eit lite måltid med kaffi og saft. Den faste støttespelaren Gerd M. Træet var som vanleg på plass og kokte kaffi og te til dei vaksne. Ho fortel at ho sjølv var med på småbarnstreff med eige barnebarn då dei starta opp for 16 år sidan! Ho har gjort kjøkenteneste i mange år, men får no avløysing annankvar gong av Ruth Skram.



Etter drøsen ved bordet var det "fri leik" på golvet, og før me visste ordet av det, var klokka 12, og det var tid får å gå kvar til sitt. Men om to veker er det nytt småbarnstreff på Fitjar bedehus.



Tysdag 25. april skal dei prøva noko nytt. Då vil dei laga til songstund for bebuarane på Fitjar bu- og behandlingssenter saman med store og små frå småbarnstreff. Helga Rimmereid fortel at dei ikkje har gjort dette før her i Fitjar, men det har blitt arrangert slike møte med stort hell andre stader, seier ho, og vonar flest mogleg har høve til å vera med.



Silje Haukeland og Kathrine Andal voggar Hedda i «båten». Foto: Kjetil Rydland.



Isak Manoah saman med mamma, Anna Kristina Jakobsen. Til høgre Helga Rimmereid. Foto: Kjetil Rydland.



Lava-Lovise Handeland Eide studerer såpeboblene. Foto: Kjetil Rydland.



Vesle Patrik Stavenjord på fanget til Kristina Bergesen helsar på katten til Helga Rimmereid. I midten Marte Kvilhaugsvik med Isak. Foto: Kjetil Rydland.