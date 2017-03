Sprek birkebeinar frå Fitjar

Kjell Magnar Helland i aksjon under Birkebeinarrennet i 2015. Foto: Privat.

Fitjarbuen Kjell Magnar Helland fullførte sist laurdag Birkebeinarrennet i fin stil, og greidde endå ein gong merkekravet med god margin.

Etter laurdagens innsats har Kjell Magnar Helland frå Øvrebygda ei endå meir imponerande merittliste frå "Birken".

Kjell Magnar (fødd 1960) stilte i klassen 55-59 år, og blei nummer 237, vel ein time bak klassevinnaren. Med tida 03.53.50 var han rundt 18 minutt under kravet til merket.

Den lokale birkebeinaren vår går for Stord IL, og om me går inn i resultatlistene for rennet, ser me at han heldt godt følgje med dei yngre kollegaene sine frå skigruppa på Stord.

Sidan han deltok for første gong i 1998, har Kjell Magnar klart merket fem gonger på ski, seks gonger på løp og åtte gonger på sykkel. Slå den!

Om du vil studera resultatlistene, eller merittlistene til dei ulike birkebeinarane, kan du gå inn via denne linken historikk.birkebeiner.no.