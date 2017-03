Legesenteret - ein gong til

Fitjar kommune la i dag ut ein fyldig info om legesenteret på nettsida si fitjar.kommune.no. Infoen kan du lese nedanfor.

«Legane i Fitjar flytter over i nytt legesenter frå 27.03.17. Det nye Fitjar Legesenter finn ein i dei ombygde tannlegelokala i Fitjar bu- og beh. senter, adresse Gamle Havnavegen 2.

Rådhuset legekontor vert stengt 27.03.17 kl. 12.00, Legekontoret i Havnahuset er ope resten av dagen for henvendingar. Lege Gabor Pal Borgulya er førstemann på plass i dei nye lokala tysdag 28.03.17.

Tysdag 28. 03 vert Havnahuset legekontor stengt frå kl. 12. 00, då flytter lege Waleed Brisam over i legesenteret. Frå onsdag 29.03.17, skal alle legane vera på plass i legesenteret.

Fitjar kommune har tilsett ein 3. lege Sahad Al- Mosawi som startar opp same veka. Den 3. legestillinga er 80 %, og legen skal ha andre kommunale legeoppgåver i tillegg og vil difor og vera ein del på jobb andre stader i kommunen. Sahad vil vera vikar i dei andre sitt fråvære.

Det vil bli opningstider mellom 08.00 og 15.00, og telefontider som i dag.

Det er viktig og presisera at ein og kan bestille både time og fornye reseptar på SMS og e-post. Meir info om dette følgjer etter kvart.

Me vonar at flytteprosess og alt skal gå greitt, men ber om forståing for at ting gjerne kan ta litt tid desse dagane.

Telefonnummer til Fitjar legesenter: 53 45 71 90

Bestilling av timer / ordinære medisiner kan sendes til SMS-nummer 2097

Mer informasjon på www.fitjarlegesenter.no »