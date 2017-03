Ny trasé frå Olstjødno til Botnavatnet

Den nye traseen går frå Mølle 1 og nedover til venstre rundt midten på biletet. Foto: Kjetil Rydland.

Ein ny trasé til frå Olstjødno til Botnavatnet er i ferd med å bli ferdig merkt, og me har testa løypa i helga.

Etter at bilvegen blei opna for fri ferdsel i juni i fjor, er Olstjødno i ferd med å bli utgangspunkt for ei rekkje turløyper i Fitjarfjellet.

Ei av desse løypene går langs grusvegen opp til Mølle 1, den som ligg lengst sør i mølleparken, oppunder Kidnaakslo.

Herfrå er det merkt ein trasé nesten rett sørover, på austsida av Ådnetjødno, til krysset der stiane frå Rimbareid, Dalshaugane, Botnavatnet og Kidno møtest.

Førebels er stien berre markert med blå tape, men etter kvart vil det koma skikkeleg merking, når to spreke pensjonistar får tid og høve.

I løpet av våren vil det òg koma opp informasjonsskilt ved Olstjødno, så følg med!



Er du komen ned til Ådnetjødno, er du komen litt for langt ned. Foto: Kjetil Rydland.



Vêret skiftar fort i fjellet, men her er me på rett side av Ådnetjødno, med utsikt nord/nordvest. Foto: Kjetil Rydland.



Her er den nye traséen frå Mølle 1 teikna inn med raudt.







Utløpet av Botnavatnet i solskinet laurdag føremiddag. Foto: Kjetil Rydland.



Her går det bru over Tveitaelva og stiar vidare, både langs Botnavatnet og bortover mot Klovskarvatnet og Melen. Foto: Kjetil Rydland.



Går du oppunder Kidnaakslo tilbake, kan du vera heldig og finna o-postar. Foto: Kjetil Rydland.