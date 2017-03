Molda frå Vik blir til bakke

Store mengder blaut myramold blir til bakke på Rydland. Foto: Kjetil Rydland.

Anleggsarbeidet i Vik er i full gang, og ein av dei som får ekstra glede av veganlegget, er storfebonde Karl André Rydland.



Han får nemleg store mengder blaut mold køyrt heim i beitet sitt. Her skal molda bli til eit stort stykke fulldyrka bakke, fortel han til Fitjarposten.





Mykje mold å henta i Vik. Foto: Kjetil Rydland.



Det blei sagt at Søldreidmyro i Vik var 16 meter djup, men det var før. No skal myra vera "justert ned" til 8 meter. Men mykje mold er det like fullt som må vekk.



Karl André Rydland har fått godkjent tippen og løyve til å laga ein stor fulldyrka bakke i beitet sitt. Dermed har Vassbakk & Stol funne ein god plass å bli kvitt den blaute molda frå Vik.



Førebels er molda så blaut at ho må få liggja i fred ei tid og renna av seg. Men etter kvart vil Karl André kunne bruka molda og utvida bakken sin bak husa til Ole Vidar Helland og Elisabeth Rydland.

Som kjent er det mykje hjort i området. På spørsmål om kven som skal få mest glede av den nye bakken, hjorten eller Karl André, er sistnemnde heilt klar:

– Eg skal sørgja for at det blir eg som før størst glede av bakken!



Her tippar Vassbakk & Stol molda, og Engevik & Tislevoll har ein mann på gravemaskin klar til å ta imot. Foto: Kjetil Rydland.