Flagging ved Fitjar Rådhus i dag. Foto: Håkon C. Hartvedt

I dag er flagget heist ved Rådhuset i Fitjar. Årsaka er kjempekontrakten til Kværner Stord. –Ein avtale som betyr likemykje for Fitjar som for Stord, seier ordførar Wenche Tislevoll.

– Det var fredag morgon at det vart kjent at Kværner har fått oppgåva med å oppgradere Statoil sin Njord-rigg – ein kontrakt som er verd omlag fem milliardar kroner. Same formdiddag var pressa invitert til offentleg signering av kontrakten og litt festivitas med kake og litt «sjåvv» i Plateverkstad 3, skriv stordnytt.no og fortset:

Stemninga i plateverkstaden var god då konsernsjef i Kværner Jan Arve Haugan og Torger Rød, som er direktør for prosjektutvikling i Statoil, sette sine namnetrekk på kontrakten under oppsyn av administrerande direktør i Kværner, Steinar Røgenes og Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). Pennane som vart nytta var dei same som vart nytta då kontrakten om bygginga av Njord vart signert for over 20 år sidan. På «golvet» gjekk smilande tilsette og gratulerte kvarandre med dagen.

Konsernsjef i Kværner Jan Arve Haugan (t.h) og Torger Rød frå Statoil sette namna sine på kontrakten verd fem mrd kroner. Foto: Steinar Hystad, stordnytt.no.

Westerheim og Søviknes

Ole Andre Westerheim underheld før signeringa. Foto: Steinar Hystad, stordnytt.no.

Før signeringa var det eit skikkeleg rockeinnslag med fitjarbuen Ole Andre Westrheim, og før pennane nådde papiret talte olje- og erergiminister Søviknes om kor viktig landinga av denne kontrakten er for næringa. Han trekte fram Kværner Stord mellom anna for deira satsing på lærlingar. Dette medførte spontanapplaus frå dei tilsette.

Njord-plattforma vart i si tid ferdigstilt våren 1997 på det som då var Aker Stord.

Betyr like mykje for Fitjar som for Stord

– Denne kontrakten er utruleg viktig for heile Sunnhordland, og den syner at me er konkurransedyktige og har klart å gjennomføre den omstillinga som skal til for at me skal vinne kontraktar. Dette skapar ny optimisme, og denne kontrakten er minst like viktig for Fitjar som for Stord, seier ho entusiastisk.