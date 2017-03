Dagleg leiar Egil Martin Solberg er glad for å kunne hjelpe Radio Fitjar med ny sendar. Foto: Frå Solberg si facebookside.

Radio Fitjar vart i dag tilbode gratis ny FM-sendar av Radio Sunnhordland. – Herlegheit, så fantastisk! seier styreformann Sigmund Sætre og redaktør Ole Haukeland. – Det heile er mest som eit svar på bøn.

Tilbodet kjem nemleg rett etter at fitjarposten.no i går skreiv at Radio Fitjar under Årsmøtet, måndag, sette ny sendar opp som første prioritet på grunn av at den noverande sendaren er sterkt svekka etter lynnedslag.

– Det skulle berre mangle at me ikkje gav bort ein sendar. Me har jo slikt liggjande, og no skal me over på DAB, seier dagleg leiar Egil Martin Solberg i A-Media AS/Radio Haugaland & Radio Sunnhordland i ein kommentar til fitjarposten.no.

– Alternativet for oss hadde vore å kasta. Det skal opp ein DAB-sendar på Kattnakken på Stord, og sjølv skal me vere klar med DAB sendingar når FM-bandet vert slukka i området vårt. NRK 21. juni, og resten 15. september.