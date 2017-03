Mudring i Hellandsstraumen

Vasspruten står når Johs. Røgelstad sprengjer 300 kilo dynamitt i Hellandsstraumen onsdag kveld.

I Hellandsstraumen er firmaet Johs. Røgelstad Maskin i full gang med å mudra, slik at seglingsløpet blir både breiare og djupare.

Me fekk vera med på sprenging i Hellandsstraumen i sjutida i går kveld. Sprenginga gjekk heilt etter programmet, og her kjem nokre bilete frå seansen då 300 kilo dynamitt blei sprengt under vatn.







Ei solid søyle av vatn nå sprenginga går av. Foto: Kjetil Rydland.



Vatnet legg seg att, og "flodbølgja" er mindre enn då dei sprengde av 950 kilo dynamitt for nokre dagar sidan. Foto: Kjetil Rydland.



Her leitar dei med lys og lykte etter småting som bør opp frå sjøen etter sprenginga. Foto: Kjetil Rydland.

Sjøtroll Havbruk treng utvida seglingsløp

Johannes Røgelstad fortel at han har hatt to til fire mann i arbeid i Hellandsstraumen i vel to månader. Oppdragsgjevar er Sjøtroll Havbruk AS, som har behov for å få større båtar inn til anlegget sitt ved Kjerelvo.



Setjefiskanlegget er avhengig av båttransport av lakseyngel og smolt, men dagens breidde og djupne er ikkje tilstrekkeleg til at større brønnbåtar kan koma gjennom Hellandsstraumen, som er einaste innseglinga til Hellandsfjorden.



Fartøya som skal inn Hellandsstraumen i dag, treng ei djupne på minst 8 meter og ei breidde på 20-22 meter. Dette blir storleiken på seglingsløpet når anleggsarbeidet blir ferdig i slutten av neste månad.



Den store anleggslekteren til Johs. Røgelstag Maskin ligg til lands på Hellands-/Straumhaugssida. Då me går om bord, passerer me ei rein og imponerande fin skjering som går rett ned i sjøen. – Her går det loddrett 8 meter ned i sjøen, seier entreprenør Johannes Røgelstad.



Det nye seglingsløpet er plassert slik at det ikkje medfører inngrep på vestsida av dagens løp. Dermed blir ikkje natursteinsmuren på denne sida skadd.

Sprengingsarbeidet gir store mengder overskotsmasse. Johannes Røgelstad fortel at han har lasta opp den store lekteren fem gonger og ført stein inn til Sjøtroll sitt anlegg, som er under utviding.

Erfaren entreprenør frå Skånevik

Johannes Røgelstad Maskin AS har for tida fire mann i arbeid i Hellandsstraumen. Eigaren fortel at han til saman har opp mot 10 mann i arbeid i firmaet sitt, som har base i Skånevik. Ved behov leiger han gjerne inn enkelte anleggsmaskinar med førar i kortare og lengre periodar.



Til Skånevik tar det rundt to timar med bil. Men den som trudde at skånevikingane hadde lang arbeidsveg, tek skammeleg feil. – Med den hurtiggåande båten vår, er me heime i Skånevik på 45 minutt, fortel ein fornøgd Johannes Røgelstad til Fitjarposten.



Den store anleggslekteren har Johs. Røgelstad hatt i 19 år, men han har drive anleggsverksemd heile sitt vaksne liv – i rundt 35 år. Og eg driv heilt utan skadar, seier han.



Han klarer seg heilt utan dykkerar, noko som gir mindre risiko, meiner han. Boreinnretninga som han har konstruert sjølv, plasserer han på gravemaskinen. Den har blant anna undervasskamera, og gjer nøyaktig arbeid.



Positive biverknader

Fitjar Camping ligg òg ved Hellandsfjorden, og vil truleg kunna dra nytte av tiltaket. Utviding av seglingsløpet vil gi lågare fart på vasstraumen, noko som vil gjera det enklare og tryggare å ferdast for mindre fritidsbåtar. I tillegg til utvidinga gi meir utskifting av vatnet i Hellandsfjorden, med tidevatnet, og såleis betra kvaliteten på vatnet i fjorden.



Meir bakgrunnsinformasjon om prosjektet finn du på internett, blant anna her.



Midt i Hellandsstraumen ligg den store anleggslekteren til Johs. Røgelstad Maskin. Foto: Kjetil Rydland.



Dei flyttar den svære lekteren med gravemaskin før dei fyrer av salva. Foto: Kjetil Rydland.



Gravemaskinen legg på plass igjen landgangen. Foto: Kjetil Rydland.



Dette boreutstyret, som Røgelstad her konstruert sjølv, monterer dei på gravemaskinen når dei borer under vatn. Foto: Kjetil Rydland.