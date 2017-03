Friluftsliv for alle-dag med stor deltaking

Halvor Livastøl Aga tok seg tid til å springa gjennom den 2,4 km lange løypa på 19,57 minutt, før han måtte på fotballtrening. Foto: Kjetil Rydland.

Godt over hundre store og små møtte opp i det variable vêret og fekk ein solid dose friluftsliv i Rossneset onsdag ettermiddag.

Friluftsfolket blei velsigna med ein times brukbart vêr då Fitjar Idrettslag og NFU Stord Fitjar inviterte til "Friluftsliv for alle"-dag i Rossneset.

Nesten hundre menneske hadde møtt opp for å høyra Rolf-Atle Rolfsnes ønskja velkommen, og etter kvart seig det på med mange fleire.





Initiativtakar til prosjektet er Astrid Larsen frå Stord, og arrangør var NFU Stord Fitjar, saman med Fitjar Idrettslag.







Stig Økland kom i buss frå Stord for å vera med; her i løypa på grusbanen saman med Lillian Kongestøl Vik i løypa på grusbanen. Foto: Kjetil Rydland.



Evy Skogedal i NFU Stord Fitjar steikte fiskekaker til alle. Foto: Kjetil Rydland.

Orienteringsgruppa hadde tre ulike løyper på menyen. Best i den lengste løypa blei ikkje uventa Jens Øien med tida 19,19. Både han og 11-åringen Halvor Livastøl Aga var rundt tre minutt kjappare enn Oddvar de Fine og Geir Arne Isdahl.





Dei to veteranane var likevel fornøgde med eigen innsats, og minte om at no startar oppkøyringa til sesongen som står for døra ...



Halvor Livastøl Aga fortel om ei grei løype. Men det var veldig vått ute i terrenget, sier han. Før han må vidare på fotballtrening. I slike gateløp plar det ikkje skilja så veldig mykje i tid, fortel arrangøren. Det blir ofte større skilnader når dei kjem ut i naturen.

Fjorårssesongen blei ein travel sesong for o-folket, og årets sesong teiknar ikkje til å bli mindre travel. O-gruppa nytta høvet til å informera om det travle løpsprogrammet som startar opp no.

Ikkje alle var komne inn at frå dei ulike løypene då himmelens sluser opna seg, men me vil tru at friluftsfolk står for ein støyt.







Løpet er ikkje over før Oddvar de Fine og Geir Arne Isdahl har studert kartet og løpsutviklinga etter at dei er komne i mål og har fått att pusten. Foto: Kjetil Rydland.



Desse kvitteringane viser kor tid Oddvar de Fine og Geir Arne Isdahl var på dei enkelte postane. Foto: Kjetil Rydland.



Birger Bergesen Skålevik har ikkje fylt fem år enno, men fullførte den kortaste løypa i fin stil. Foto: Kjetil Rydland.



Enkelte nytta høvet til å greia kravet til idrettsmerket ved å kasta kula 8,00 meter.