– Høgste prioritet no er ein ny sendar, seier redaktør Ole Haukeland (t.v.) og styreformann Sigmund Sætre i Radio Fitjar. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det er bodskapen etter at radioen hadde årsmøte nyleg.

Årsaka til at behovet for ny sendar er preserande, er at den noverande sendaren har fått skadar gjennom lynnedslag og sender såleis med sterkt redusert styrke. Årsmøtet gjekk difor inn for at høgste prioritet no er å skaffe pengar til ein ny sendar, og vil søkje om det er mogeleg å få pengar gjennom stønad utanfrå til dette.

– I det siste året har radioen brukt mykje pengar på å få flytta sendaren til ein betre lokalisasjon. Eit langvarig prosjekt som vart realisert i fjor. Sendaren er no plassert på Telenor sin mast på Storhaugen. Teknisk sett er dette svært bra, men det økonomiske løftet var stort og tungt for ei slunken radio-kasse, noko som gjer at det er vanskeleg å finansiere ny sendar av eigne mildlar, seier styreformann Sigmund Sætre.

Lyttarprosent

– Ei enkel undersøking som vart gjort for eit par år sidan synte at rundt 14 % av folket i Fitjar høyrar på Radio Fitjar, i større eller mindre grad.

Spesielt for den eldre garde som ikkje kjem seg ut på møter og gudstenester, er radioen populær. Radio Fitjar sender program frå P7, Norea mediemisjon, Filadelfia Kristiansand og Radio Gnisten, fortel redaktør Ole Haukeland til fitjarposten.no.

Fortset uanhengig av DAB

For tida er det mykje snakk om DAB sendingane i Norge og slukking av FM-bandet. Men det er no klart at FM-bandet kan senda lokalt til slutten av 2021. Radio Fitjar har fått melding om at konsesjonen er på plass og gjeld til dette tidspunktet. På dei aller fleste DAB-radioar vil det og vere mogeleg å ta inn FM.

Radio Fitjar finn du på 105,9 MHz. Det er sending frå kl 12.00 - 21.00, måndag til fredag. Radioen har vore i drift sidan 1993.

Val

Under årsmøtet opplevde ein det positive at alle som stod på val tok attval.

Styret i Radio Fitjar er difor, no som før:

Formann/Kasserar: Sigmund Sætre

Nestformann: Audun Vedøy

Skrivar: Reidun Heradstveit

Styremedlem: Steinar Aarskog

Styremedlem: Kristoffer Vik



Varafolk:

1. Arnt Helland

2. Sigrunn Gerhardsen

3. Arne Vågen