Ny sti over Sæterbøfjellet til Gavlavatna

Frå parkeringsplassen ved Orraskitekjeldo på Sæterbø er det skilta sti til Sæterbøfjellet og Gavlavatna. Foto: Kjetil Rydland.

Stord-Fitjar Turlag er i ferd med å merkja ny sti frå Sæterbø over Sæterbøfjellet til Gavlavatna.



Me har prøvd ut den nye traseen til Gavlavatna, og kan konstatera at det er lett å finna fram. Men det er nok endå kjekkare under betre vêr- og føreforhold.



Turen startar på Sæterbø og følgjer turstien mot Sølio til du kjem opp Storekleiv. Der er det skilta saman med Nordsjøløypa mot Prestavarden.





Når du er kommen opp Storekleiv, tar du inn til høgre på Prestatrakket. Foto: Kjetil Rydland.





Når du møter stien som kjem opp frå Rydlandsssago forbi Tausavatnet, trekkjer du til venstre og følgjer merkt sti mot høgaste Sæterbøfjellet. Me bruker ikkje nemninga "toppen", for fjellet ikkje har ein enkelt topp som merkjer seg ut, men eit platå med fleire vardar på rundt 380 meter over havet.



Når du møter stien frå Rydlandssago, må du passa på å trekkja til venstre oppover mot Sæterbøfjellet. Foto: Kjetil Rydland.





På Sæterbøfjellet har du panoramautsikt mot sørvest, mot Øvrebygda og Fitjarøyane i vest, mot Fitjarfjellet i nord og mot Stordafjellet. No er det merkt sti austover mot Gavlavatna, og den korte elva mellom dei to vatna.



Her har stifinnarane etla seg over, men då me var der oppe i helga, var elva for stor. Då er det eit godt alternativ å følgja sørvestsida av ytste Gavlavatnet; her er det ein veldig god hjortasti, som ikkje går an å ta feil av. Og ned langs elva frå Gavlavatnet er det varda sti mot Jørundskogen.

Og der møter du stien frå Sølio, og kan følgja den tilbake til Sæterbø.





Utsikt frå Sæterbøfjellet mot Stavlifjellet og Budalsvatnet. Foto:Kjetil Rydland.



Det var finare på Sæterbøfjellet i mars i fjor. Foto: Kjetil Rydland.



Utsikt over Gavlavatnet mot Melen. Foto: Kjetil Rydland.