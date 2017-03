Rydding på feltkanonstilling lengst nord på Osterneset. Foto: Brita Helen Larsen

Niandeklassingar på Rimbareid skule og føresette gjorde dugnad på Osternes festning sist laurdag.

Klokka 10.00 stilte elevar og føresette opp på plassen nedanfor porten. Dei som var interesserte fekk omvisning, medan dei andre byrja å kappa tre og bera greiner.

Det vart arbeidd mellom to hovudkanonstillingar og lengst Nord på Osterneset ved ein lyskastarstilling og ved ei mindre kanonstilling.

Betasuppe

Til lunsj vart det servert betasuppe med brød og saft. Me hadde og eit lite bål der dei som ville, kunne grilla pølser. Etterpå fekk me kake og sjokolade og kaffi til dei som ville ha. Det vart gjort ein kjempe innsats og me deltok alt me kunne.

Det store treet

Mest spennande var nok om Frode kloster klarte å få ned det store treet. Det tok tid, men til slutt klarte han det.

Oversiktsbilete før treet vart felt. Foto: Brita Helen Larsen

Her er treet felt. Foto: Brita Helen Larsen

Det var litt regn på ettermiddagen, men det var ikkje så mykje. I alle fall gjorde det ingenting for humøret til dei som deltok.

Klokka 15.00 var me ferdig for dagen og alle for heim.

Det var rundt 45 som møtte fram.