Fitjar-elevar til topps på fylkesmessa

Ljos UB med tre premiar, f.v. Trine Johansen, Victoria Bergesen, Marta Steinsland, Benedikte Nesbø, Rakel Pedersen Alme, Thomas Sivertsen og Julie Hatlevik Båtsvik. Foto: Kjetil Rydland.

Elevbedrifta Ljos UB gjekk heilt til topps i kategorien beste kundeoppleving på nett under fylkesmessa i Hordaland, som gjekk av stabelen på Amalie Skram videregående skole i Bergen før helga.

Fitjar vidaregåande skule var godt representert på fylkesmessa for ungdomsbedrifter på Amalie Skram videregående skole i Bergen torsdag 9. mars, med heile fem vel førebudde ungdomsfirma. Best gjekk det med Ljos UB, frå linja interiør- og utstillingsdesign.

Ljos UB med beste kundeoppleving på nett

Dei sju Fitjar-elevane i Ljos UB vann ein førstepris, for beste kundeoppleving på nett. I tillegg vann dei to tredjeplassar, i kategoriane yrkesfag og beste utstilling.



Med i ungdomsbedrifta Ljos AB er stordabuane Trine Johansen, Marta Steinsland og Julie Hatlevik Båtsvik, Rakel Pedersen Alme frå Bømlo, fitjarjentene Victoria Bergesen og Benedikte Nesbø, og austevollingen Thomas Sivertsen.



Sistnemnde er dagleg leiar for Ljos UB, som er registrert i Brønnøysund og fungerer som ei heilt ordinær bedrift med rekneskap, forretningsplan osb. Bedrifta er elevstyrt, og elevane eig ideane sine sjølve, presiserer både lærar Bine Lodden og dei unge entreprenørane.



Førsteprisen for beste kundeoppleving på nett fekk dei for ei nettside der dei presenterer bedrifta si. I grunngjevinga frå juryen heiter det blant anna at dei leverer ei enkel og pen løysing som kommuniserer konseptet på ein tydeleg måte frå starten av. Vidare heiter det: – Ungdomsbedriften leverer et responsivt design og en god teknisk løsning. Bedriften har tatt seg tid til detaljene, og det syns!



Førstepremien er på 1500 kr og for kvar av dei to tredjepremiane får dei 500 kroner. 75 % av premiepengane går til Kreftforeningen, fortel dei fornøgde ungdommane.





Dagleg leiar i Ljos UB, Thomas Sivertsen, viser fornøgd fram nettsida som dei fekk premie for. Foto: Kjetil Rydland.

Vonar på tur til NM på Lillestrøm

– Med førsteprisen i Hordaland, er dei med i kappløpet om å få vera med i NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm 4.–5. mai, opplyser lærar Bine Lodden. Det er ein jury som nominerer dei beste frå dei ulike fylkesmessene rundt om i landet. Dersom dei blir nominerte på ein av dei fremste plassane, får to av elevane ein tur til Lillestrøm for å representera bedrifta.

Tar imot ulike oppdrag

Dei har arbeidd i fleire månader med prosjektet som vann førsteprisen på fylkesmessa i Bergen. Men dei tar òg på seg andre oppdrag. Blant anna har dei laga logoen til Folkehelsedagane på Leirvik. No har dei nett begynt på ein jobb for Engesund Visningssenter. Dei skal laga ein modell som skal brukast i undervisninga på visningssenteret. Denne modellen skal lagast i tynn finer. Førebels er dei ikkje komne så langt, men de har vore i Engesund på befaring.



Vidare vil dei levera inn forslag til ny logo for KRIK - Kristen Idrettskontakt. Andre oppdrag dei kan ta på seg er å til dømes å hjelpa til med interiøret i ein bustad, eller utstilling i ein butikk. I år går dei på VG2, men dersom dei held fram eitt år til, på VG3 interiør, får dei ei yrkesutdanning som heiter interiørkonsulent. Ungdommane høyrest ut til å vera fornøgde med studiet sitt så langt.



– Dette er noko me brenn for! seier dagleg leiar Thomas Sivertsen til slutt.

Muslibar´n fekk ein andrepremie

Kokkeelevane frå Fitjar vgs. kom heller ikkje tomhendte heim frå fylkesmessa. Elevbedrifta Muslibar´n UB, som blei omtalt i Sunnhordland i førre veke, fekk andreprisen i kategorien beste yrkesfaglege bedrift. Denne ungdomsbedrifta består av stordabuane Mathea Lindseth Eriksen, May Anita Hovland og Silje Marie Fylkesnes Bøe, og Malene Benjaminson frå Halsnøy.



Dei to andre bedriftene på restaurant- og matfag ved Fitjar vgs., Syltegården og Cake it up, nådde ikkje heilt opp denne gongen. Det gjorde heller ikkje Byggmester Boss frå interiør og utstillingsdesign.



Travle jenter på restaurant- og matfag, f.v. Malene Benjaminson, Mathea Lindseth Eriksen og May Anita Hovland. Foto: Kjetil Rydland.