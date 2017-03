Nr. 2 i World Cup: – Vann ein pallplass!

– Eg er sykt klar, seier Sindre Henriksen før start i gårsdagens verdscupfinale. Skjermdump frå NRK.

Det er Sindre Henriksen som seier dette til Fitjarposten etter at han og laget hans blei nummer to i gårsdagens finale i verdscupen i Stavanger. Han ser altså ikkje på sølv som noko nederlag.

Finalen i lagtempo gjekk direkte på NRK i går føremiddag, og utgangspunktet før løpet var klart: Med siger ville den norske trioen gå heilt til topps samanlagt.

Før start var det ein optimistisk Sindre Henriksen som uttalte seg til NRK: – Eg er sykt klar!

Med det sikta han ikkje berre til at han var klar, men til at han hadde lege sjuk i Stavanger i fire dagar før gårsdagens løp. Han fekk tilbakefall etter å ha vore litt sju før VM allround på Hamar førre helg. Sjukdommen før VM hemma han ikkje så mykje, meiner han. Men han er klar på at verknaden av sjukdommen var verre framfor verdscupfinalen.

Han føler likevel at han gjorde sin del av jobben under gårsdagens løp, saman med Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen. I den spanande duellen med det nederlandske laget fekk me sjå at det mangla berre rundt tre tideler, som glapp heilt på slutten.

Sindre Henriksen fortel til Fitjarposten i dag at dei er godt fornøgde med å ha levert så stabilt i denne øvinga heile sesongen. – At nokon blir skuffa over at me ikkje går heilt til topps, seier sitt, meiner han. I staden for å fokusera på førsteplassen som glapp, tenkjer dei heller på at dei vann ein pallplass.

Etter verdscupfinalen er sesongen over for Sindre og kompisane hans på isen. No ventar nokre veker med rolegare og meir lystbetont trening, for at kroppen skal få henta seg inn igjen. Men han "kviler" ikkje lenge – allereie i slutten av april eller byrjinga av mai startar hardkjøret mot neste sesong.