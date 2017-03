Over 60 personar kom til utstillingsopninga. Foto: Håkon C. Hartvedt

– Eg visste at Nina var flink til å springa, men at ho kunne måle, visste eg ikkje. Men her kan me alle sjå det rike talentet ho har, sa kultursjef Bente Bjelland under opninga av utstillinga «Perler på jorda og skattar i himmelen» i Galleri Losjen i dag.

Og ho var ikkje åleine om å tenkje slik. Mange av fitjarbuane som var til stades sa det same: Dei visste om Nina sitt store løpetalent, men ikkje at ho var kunstnar av slikt format som bileta som no heng i Galleri Losjen syner.

Nina hadde all grunn til å gle seg over både gode tilbakemeldingar og alle som kom på utstillinga. Foto: Håkon C. Hartvedt

Over 60 personar

For folk var verkeleg begeistra, og det var mange av dei. Over 60 personar hadde funne vegen til opninga som vart krydra med spennande song og spel av mannen til Nina, Johannes Olsen, og diktlesing av Kjerstin Stokken. Ho song og med på eit av innslaga til Johannes. Johannes slutta elles av si avdeling med ein blues på piano som verkeleg skapte stemning i kunstlokalet, både hos store og små.

Eit av bileta du kan sjå i Galleri Losjen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Måla veggar i grisehuset til Nina sin bestefar

Ordførar Wenche Tislevoll fortalde i si helsing at det næraste ho sjølv hadde fått vore med på eit skikkeleg målarstykke var når ho gjekk på Rimbareid skule og hadde Karl Gloppen som lærar. Han tok med seg klassen og måla eventyr på veggene i grisehuset til Kristen Aarbø, bestefar til Nina. Eventyret passa då og godt i eit slikt hus, for det var «Grisen som gjekk til kongen for å klage på levemåten sin». Eit skilderi som er å finne på grisehusveggene den dag i dag.

Natur og kristentru

Ordførar Wenche Tislevoll brukte elles det meste av tida til å løfte fram Nina si utstilling. – Eg ser to sterke kulturar i kunsten til Nina. Det er naturbilete og bilete med kristne motiv. Det passar særs godt med dei to store bjelkane i Fitjar sin kulturarv: Jordbruk og kristentru, sa ho. Ho trekte vidare fram korleis det ein ser kan skape assosiasjonar - og peikte på eit av bileta som har vindmøllene som motiv, men der ei av vindmøllene er forma som ein kross.

Vindmøller og kross. Foto: Håkon C. Hartvedt