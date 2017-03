Hestehoven blømer – det er vår!

Årets første hestehov i full blomst. Foto: Kjetil Rydland.

Eit sikkert teikn på at våren er i anmarsj, fekk me i ettermiddag då me kom over hestehov i vegkanten ved Gamle Sæterbøvegen.

Det er ingen sensasjon at hestehoven blømer i slutten av mars; det er vel så normalt som det kan bli. I fjor var han litt seinare, men då hadde me hatt litt meir vinter.

Vanlegvis blomstrar hestehoven i perioden mars–mai. Han er ein av dei tidlegaste vårblomane. Når blomstringa er ferdig, kjem blada, store nyreforma rosettblad som står heile sommaren. Dei er 15–20 cm store, og kveler lett andre planter.

Hestehoven har mange namn, blant anna leirfivel og følfod (dansk), og på latin har han det velklingande namnet tussilago farfara.



Snøklokker i blomst – og påskeliljer som snart blømer – er eit heilt vanleg syn, men vakkert er det like fullt. Foto: Kjetil Rydland.