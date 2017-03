Gisle Levåg ny leiar i Fitjar Idrettslag

Avgåande leiar i Fitjar Idrettslag overrekkjer heidersteiknet til frridrettsentusiast Bård Inge Bø. Foto: Ole Bergesen.

Under årsmøtet i Fitjar Idrettslag torsdag kveld blei Gisle Norvald Levåg vald til ny leiar etter Simen Aarskog, som hadde sagt frå seg attval.

I førre veke valde handballgruppa Lilja Vestbøstad Waage til ny leiar, medan Kari Steinsland Vik fekk fornya tillit som leiar i fotballgruppa.

Etter årsmøtet i hovudlaget torsdag ser det nye styret i Fitjar idrettslag slik ut. Gisle Norvald Levåg (leiar), Mai-Lin Olsen (nestleiar), Torstein Grimen (sekretær), Helge Træet (kasserar), Magne Siglen (varamedlem), Kari Steinsland Vik (fotball), Liljan Vestbøstad Waage (handball), Rolf-Atle Rolfsnes (orientering), Andre Olsen Aadland (badminton), Silje Vågen Torbjørnsen (friidrett), Kjersti Lundal (turn/allidrett).

På torsdagens årsmøte blei Bård Inge Bø tildelt Fitjar Idrettslag sitt heidersteikn for lang og tru teneste.

– Både som utøvar og trenar har han vore med på å setja Fitjar-friidretten på norgeskartet, heiter det i grunngjevinga. Blant utøvarane han har hjelpt fram kan særleg Tone Brakedal trekkjast fram. Vidare heiter det blant anna at «hans entusiasme og glød for friidretten er viktig for at tilbodet skal vera slik det er i dag». Me sluttar oss til gratulantane.