A-laget tapte klart for Tornado Bergen

Unge Leander Reigstad var som vanleg blant dei beste på banen. Foto: Kjetil Rydland.

Det unge A-laget til Fitjar spelte 30 minutt bra fotball mot Tornado Bergen på Laksevåg i går kveld, men resten av kampen blei svært stusseleg, og til slutt måtte dei gå frostige og leie av banen etter 0-4 mot eit middels heimelag.

Dermed blei kvartfinalen i vinterserien ingen suksess for Fitjar. I Tornado Bergen møtte dei svært overkommeleg motstand, men saknet av Nils Ingard Tislevoll og Lars Fitjar Waage var knapt til å bera for det unge A-laget.





To svært lettkjøpte mål for heimelaget i slutten av første omgang og to nesten like enkle mål tidleg i andre omgang øydela draumen om semifinale i vinterserien for Kjell Træet og hans menn.





Den leie statistikken på Nygårdsmyren Idrettsplass viste seg å vera endå vanskelegare å retta opp enn ein skulle tru – her har ikkje Fitjar vunne sidan byrjinga av dette tusenåret, då Leif "Dikki Steensohn" var A-lagstrenar, og Victor Aga scora hat trick mot Lyngbø 2.



Rezwan Kadir kjem åleine med Tornado-keeperen, som reddar. Foto: Kjetil Rydland.

I går kveld såg me lite som minte om Victor Aga og hat trick, men Fitjar kom godt i gang. Og med litt meir hell kunne den nye mannen i angrepet, Rezwan Kadir ha scora både to og tre mål. Men ein god keeper og litt utur gjorde at heimelaget reid stormen av.

Fitjar heldt fram med brukbar fotball i rundt ein halv time, men då gav dei heimelaget sjansen til å scora 1-0. Mykje fitjarfolk i feltet burde vore meir enn nok til å telja opp og markera fremadstormande Tornado-spelarar. Men heimeangriparen fekk både tid og plass til å ta imot framspelet og scora enkelt frå 10-12 meters hald.

Og få sekund før pause kom ei endå enklare heimescoring. Keeper klarerte ballen rett i Tornado-angriparen, og ballen gjekk til ein udekt angrepskollega, som scora enkelt. Dermed stod det 2-0 til Tornado Bergen ved pause, svært flatterande for heimelaget.

I pausen meinte Fitjar-trenar Kjell Træet at det burde vera råd å snu 0-2 mot ein svært så overkommeleg motstandar. Men heimelaget brukte berre vel 10 minutt av andre omgang på å avgjera kampen for godt, med to relativt enkle scoringar.

Derfrå og inn såg me ingen ting som var verdt å skriva heim om. Fitjar-spelarane kava mykje, men fekk lite til, og måtte sjå på at ikkje altfor sterke heimespelarar tok kontroll over kampen og cruisa inn 4-0.

Fitjar sitt lag: Ruben Træet, Svein Arne J. Raunholm, Torbjørn Korsvik, Sander Tverborgvik, Leander Reigstad, Helge Træet, Mats Vestvik, Marius H. Storebø, Rezwan Kadir, Jan Åge Tislevoll og Markus H. Tislevoll. Innbytarar: Jacob Mehammer, Jonas Aleksandersen, Markus Gerhardsen, Jonas Moldskred.



Forklaringane på tavla til Kjell Træet var klåre nok, men det viste seg vanskeleg å setja planane ut i livet. Foto: Kjetil Rydland.