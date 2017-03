Orgelet ferdig!

Toshi Tanaka og Lennart Olufsgård frå orgelbyggjaren Ålem gjer seg ferdige med orgelet i dag. Foto: Kjetil Rydland.

Dei siste vekene har to mann frå Ålems Orgelverkstad AB i Sverige vore på plass for å gjera den nye kyrkjeorgelet vårt heilt ferdig.

Då me var innom i går føremiddag, var Lennart Olufsgård og Toshi Tanaka i ferd med å få på plass dei siste to stemmene, av 24 totalt.



Kantor Jan Overweg ser fram til å bruka det nye orgelet. Her ved spelepulten på nordsida av orgelhuset. Foto: Kjetil Rydland.



Dette er to røyrstemmer. Desse fungerer ikkje som fløyter, men meir som ein klarinett, fortel kantor Jan Overweg. Dei gir kraftig lyd frå tunger når dei vibrerer. Klangen til desse stemmene blir brukt saman med klangen frå andre stemmer. Dei to mennene frå Ålems Oregelbyggeri har vore i Fitjar i fire veker for å intonera alle pipene, slik at orgelet skal bli ferdig til bruk.

Søndag 26. mars blir det nye orgelet formelt teke i bruk, under vigslingsgudstenesta. Då skal kantor Jan Overweg spela. Dagen etter, om kvelden måndag 27. mars, blir det innviingskonsert med domkantoren i Bergen, Sigurd Melvær Øgaard. Utover den siste veka i mars blir det fleire konsertar med ulike profilar og ulike målgrupper, fortel kantoren vår.

Overveg legg ikkje skjul på at det har vore gildt å vera med og byggja det nye orgelet. Han gler seg som ein liten unge, seier han – dette er ei «once in a lifetime»-oppleving! Han har vore med på heile byggjeprosessen, frå kontrakten blei underskriven og fram til orgelet står ferdig.

Han har dermed fått vera med og sørgja for optimale forhold for orgelet, både med omsyn til plass, høgd og konstruksjon. Ein viktig del av prosjektet har vore å betra akustikken. Og han kan trygt slå fast at det har blitt vellykka!



Orgelfasaden frå 1895 – i nygotisk stil – blir delvis vidareført i det nye orgelet. Orgelet kjem lenger fram, og fasaden blir ein del av galleribrystninga. Foto: Kjetil Rydland.