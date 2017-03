Kirsten Melkevik, Mary Johannesen og Inger Røen var mellom dei som koste seg på hotellet i går kveld. Foto: Håkon C. Hartvedt

Damenes aften på Fitjar Fjordhotell i går samla damer frå heilt unge til over 80. Og tilbakemeldingane me fekk var strålande frå både unge og eldre.

Stemninga var då og upåklageleg då fitjarposten.no våga seg innom hotellet eit stykke ut på kvelden. Midt i matøkta der buffeten såg ut til å falle i svært god smak.

– Ja, maten er nydeleg, og arrangementet er kjempebra, seier Kirsten Melkevik, Mary Johannesen og Inger Røen som har benka seg ved same bord.

– Det er spesielt kjekt at dette er noko for damer i alle aldrar, legg dei til.

– Skal de handla?

– Ja, det begynte me med så snart me kom inn, ler dei.

Ikkje rart det. For det var verkeleg mykje fint å finne på standane. Fitjarbutikkane synte seg fram på beste vis. Heile 12 utstillarar.

Laila Træet Korsvik og Hilde Volden de Fine var nokon av utstillarane. Foto: Håkon C. Hartvedt

– Flott å se kva utstillarane syner fram. Slik ser me at me det går an å få tak i det meste av det me treng her på Fitjar, smiler Laila Thomassen som me finn ved buffeten saman me Else Bukkøy. Dei og er svært nøgde med arrangementet.

– Veldig kjekt. God mat. Kjekt med utstillarane - og ikkje minst var det flott med den spenstige appelen til Sissel Jørgensen og den vakre songen til Karine Lillenes, seier dei.

Else Bukkøy og Laila H. Thomassen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Blir ein tradisjon

Midt mellom alle dei andre damene finn me Anne Marie Larsen.

– Tilbakemeldingane er strålande. Blir dette ein tradisjon? spør me.

– Ja, det må det bli, svarar Anne Marie som fortel at ideen var det Cafe Annemor som begynte med, men når kafeen ikkje er meir, er det naturleg at hotellet fører den gode ideen vidare, seier ho.

Her er det og meir plass. Og godt er det. På hotellet i går kveld var det 63 kvinner pluss 12 utstillarar på plass.

Så mange hadde det vore vanskeleg å fått plass til på Annemor.

Alt i alt eit arrangement som Fitjar Fjordhotell har all ære av å ha fått i stand.

Ingen ting å seie på stemninga. Foto: Håkon C. Hartvedt