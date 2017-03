Bruk biblioteket når du vil!

Biblioteksjef Silje Torbjørnsen demonstrerer låneautomaten – dette er ein jobb Katrine Aarbø Solheim no kan gjera sjølv, utan hjelp frå andre enn ein app på mobiltelefonen. Foto: Kjetil Rydland.

No kan du nytta deg av Fitjar folkebibliotek kvar dag frå morgon til kveld, også utanom ordinær opningstid.



No er bilblioteket blitt meirope; det tyder at du kan låna bøker, lesa, studera eller finna annan informasjon også når biblioteket ikkje er bemanna. Du kan få tilgang til biblioteket på Fitjar kvar dag i tidsrommet 08.00 til 22.00, inkludert laurdag og søndag.





Dette gjeld alle som bur fast i Fitjar kommune eller er elevar ved Fitjar vidaregåande skule. Du må vera registrert lånar. I tillegg må du signera ein kontrakt. Aldersgrensa er 15 år. Med lånekort og PIN-kode kjem du deg inn døra mot hovudvegen.



Silje er førebudd på at det er mange som ikkje finn lånekortet sitt. Til desse har ho eit godt alternativ; dei kan lasta ned appen Bibliofil på mobiltelefonen sin. Denne appen kan du bruka i staden for lånekortet ditt til å opna døra, og når du låner bøker på sjølvbeteningsmaskinen.



Fitjarposten har sjekka at dette fungerer. Det lukkast både å lasta ned appen og å få den til å verka! Om du synest dette verkar vanskeleg, vil du endra meining etter at du har fått hjelp på biblioteket. Det fungerte perfekt ved første forsøk! Men hugs at du må vera på nettet for å få appen til å fungera.



Om du har behov for ein plass å studera, kan du gå innom biblioteket og nytta ein av dei fire pultane som no er tilgjengelege. Ein barnefamilie som ønskjer å nytta biblioteket i helgene, kan no bruka biblioteket utanom bemanna opningstid. Biblioteksjefen minner om at folk må ta omsyn til andre besøkande. Ho minner og om at folk naturlegvis må ta omsyn når det er arrangement på biblioteket.





Biblioteksjefen fortel at det vil vera personale i biblioteket i delar av den ubemanna opningstida for å gjera kontorarbeid. I denne tida vil den vanlege inngagsdøra frå foajeen vera låst, og du må nytta lånekort eller telefon for å koma deg inn gjennom døra mot hovudvegen. Det er meininga at då skal du vera sjølvhjelpen. Og du kan ordna deg sjølv med sjølvbeteningsautomatren. Dersom du treng hjelp av personalet, vil biblioteksjefen at du skal koma i den bemanna opningstida.





Etter klokka 22.00 går lyset av automatisk, fortel Silje. Og 10 minutt før stengetid – altså kl. 21.50 – kjem det beskjed på høgtalaren om at biblioteket stengjer.

Biblioteksjefen håper at folk vil nytta det nye tilbodet.



Utlånsautomanten les strekkoden frå appen på mobiltelefonen, og då kan du låna bøker og få tilgang til fleire funksjonar. Foto: Kjetil Rydland.