Gravinga er godt i gang. Foto: Håkon C. Hartvedt

Arbeidet på vegen Rimbareod – Vik som no er komen godt i gang, går etter planen. Det seier byggeleiar Roberto Balzer til fitjarposten.no.

– I månadene som kjem fram til sommaren vil me bruka tida på å gjere det grunnleggjande og vanskelegaste arbeidet, som sprenging og flytting av masser. Når det gjeld myra ser det ut som at arbeidet der skal gå svært bra. I beste fall klarer me å unngå å gjere noko særleg med elveløpet, og i alle fall skal me kome unna med å berre gjere noko med delar av det, seier han.

Det har tidlegare vore rekna med eit og eit halvt år med arbeidet på denne vegen, men no meiner entreprenøren at ein kan klare det på betydeleg kortare tid. Det er ikkje heilt umogeleg at det heile er klart ved nyårstider, legg Balzer til.

Miljømessig er det er utfordring av borestøv og anna som kan skade fisken, ikkje kjem ut i Storavatnet, men ein har gode planar for at så ikkje skal skje .

Graving ved det gamle drivhuset til Georg Vik. Foto: Håkon C. Hartvedt

Tryggleiksopplæring og busskort til alle skuleelevar

Fitjarposten har tidlegare skrive at det skulle skaffast busskort til alle skuleelevane som skal forbi anleggsområdet. Dette gjeld også dei som har for kort skuleveg til å ha rett på gratis skuleskyss i dag. Han har vore i kontakt med Rimbareid skule for å få namn på alle elevane dette gjeld, og dei har allereie fått busskort.

– Me vil og sørgje for at det skal vere greitt for skyssane å kome forbi på vegen på den tida elevane skal til skulen, og når dei skal heim igjen, seier Balzer.

Skiltar omkøyring

I anleggsperioden ønskjer dei minst mogeleg trafikk, for å få arbeida effektivt. I Sandvikvåg vil det bli skilta med tilrådd køyretrasé på austsida av Stord, langs E39. Dei er særleg opptekne av å unngå tungtrafikk på vestsida av Stordøya. Men dei kan ikkje påleggja all trafikk mellom Sandvikvåg og t.d. Kolyo å ta den lange vegen om Stord.

Det vil òg bli skilta omkøyring for småbilar via den kommunale vegen over Vikeleitet, men Balzer t har poengtert at dei vil vera fleksible og sjå an korleis det fungerer.

Trafikken vil bli sleppt gjennom anleggsområdet til faste tider. Dette vil bli koordinert etter bussrutene.

Stenging kortar anleggsperioden

Entreprenøren ønskjer ikkje å stengja vegen, men poengterer at det er nødvendig for å få jobben gjort. Di meir dei held vegen open, di lengre tid kan det ta å få jobben ferdig. Derfor gjeld det alltid å finna ein balanse, og ikkje skapa større problem for trafikantane enn nødvendig.

– Me stengjer ikkje vegen fordi me har lyst å stengja, men for å få jobben ferdig! Vert det understreka.

Arbeidet vil i utgangspunktet føregå i normal arbeidstid, klokka 7 til 15.30, men det kan bli arbeid frå klokka 7 til 19 i periodar.

Foto: Håkon C. Hartvedt