 Ny dagleg leiar på plass i Fitjar Idrettslag

Den nye daglege leiaren i Fitjar IL, Vidar Aarskog. Foto: Kjetil Rydland.

I går var Vidar Aarskog på plass i den nye jobben sin som dagleg leiar i Fitjar Idrettslag, og me møtte han på kontoret i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Den første dagen gjekk med til å setja seg inn i økonomiske og administrative rutinar under kunnig leiing av Ole Bergesen, som no vi konsentrera seg heilt om drifta av kultur- og idrettsbygget.



Inntil vidare vil den nye daglege leiaren bli å treffa på kontoret til Ole Bergesen. Men om kort tid, i god tid før påske, vil han vera installert i kontoret til Fitjar Idrettslag i andre høgda, rett ved treningssenteret. Det er det same kontoret som Geirmund Aga nytta då han var dagleg leiar.



Vidar Aarskog er utdanna dataingeniør med økonomi. Dette er ein kompetanse han ser fram til å få nytta i den nye stillinga si.



Eit anna spesialfelt som Vidar reknar med å få god bruk for, er bakgrunnen som personleg trenar. Alle medlemmer i Fitjar Treningssenter vil få tilbod om 30 minutts gratis treningsrettleiing. Prisen på PT (personleg trening) vil heilt sikkert bli rimelegare enn hos dei fleste andre, men han må sjå marknaden litt an.



– Eg er motivert for å hjelpa andre, seier han, og understrekar at han vil ha fleksibel arbeidstid. PT-timar vil han kunna ta nesten kva tid som helst. Og han ser for seg å vera på jobb frå klokka 16 til 19 om ettermiddagen.



Han reknar med å få oppgradert treningssenteret litt, og ser fram til å gi medlemmene eit betre tilbod.



Sjølv har Vidar Aarskog drive med fotball, badminton og kroppsbygging.



– Men eg er oppteken av å støtta alle dei ulike greinene i Fitjar Idrettslag, understrekar han.