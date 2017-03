Me kastar mindre 

Innbyggjarane i Sunnhordland kasta i snitt 448 kg kvar i 2016. Det er 20 kg mindre per person samanlikna med 2015, då kvar og ein av oss kasta 469 kg. Nedgongen deler seg jamt på alle fraksjonar.

- Me veit ikkje årsaka til at avfallsmengdene har gått ned. Det vert i så tilfelle spekulasjonar. Men me har erfart tidlegare at nedgongstider i økonomien gjev utslag på mengda avfall. Kor vidt det er årsaka eller at det skuldast ein meir medviten trend blant innbyggjarane vil tida vise, seier plan- og kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy.

Mengdene på innsamlingsruta, altså det som vert henta heime hjå folk, held seg nokonlunde stabil. Nedgongen her er på 1 prosent. Medan mesteparten av nedgongen viser seg på det som vert levert til miljøsentralane. Noko som i og for seg er uvanleg, særleg sidan besøkstalet på miljøsentralane stadig aukar. I fjor var nær 70 000 kundar innom ein av SIM sine miljøsentralar, ein auke på om lag 4,7 prosent, samanlikna med 2016.

