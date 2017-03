Dåfjorden: Gløder for gamle båtar

Bård og Arnstein Andersen varmar opp ein nagle for å demonstrera korleis han ser ut når dei klinkar. Foto: Kjetil Rydland.

På Dåfjorden Slipp er det god aktivitet med restaurering av veteranbåtar og andre fartøy, men dagleg leiar Steinar Andersen er stadig interessert i å prøva nye ting.

Det er ein travel Steinar Andersen me møter på Dåfjorden Slipp ein dag denne veka, men han har som vanleg tid til ein prat.





Som vanleg ligg båtane tett i tett ved Dåfjorden Slipp. Foto: Kjetil Rydland.

Oppgraderer verftet

Han fortel til Fitjarposten at aktiviteten framleis er god på det 100 år gamle "vervet" i Dåfjorden. Han har 10 mann i arbeid, og fleire er det ikkje plass til. Men i desse dagar byggjer dei eit heilt nytt kontorbygg med kantine, pauserom og toalett. Det er heilt nødvendig om han skal ha høve til å ta inn fleire. Samstundes legg dei nye røyrgater på verftsområdet, og så vil dei leggja fast dekke oppå. Han ser fram til å bli kvitt grusdekket.

Lokale krefter

På Dåfjorden Slipp er dei opptekne av å bruka lokale krefter, både eigne tilsette og lokale firma. – Så lokalt som mulig, seier Steinar Andersen. Han likar å ta inn ungdom som har bruk for arbeidserfaring. Dette har dei lukkast godt med i alle år, fortel Andersen. Mange likar at det er fritt og uformelt her, seier han. – Men dei må jo lika å driva med gamle båtar! legg han til.



Stor jobb på «Statsraad Lehmkuhl»

Ein av dei store jobbane dei har hatt i vinter, er restaurering av «Statsraad Lehmkuhl», som ligg til kai ved Bradbenken i Bergen. Dette arbeidet må gjerast om vinteren, når det kjende fartøyet ikkje er i drift, mellom desember og april. Ut mars månad vil Dåfjorden Slipp ha tre mann i arbeid med å klinka nytt stål. «Statsraaden» er eit klinka stålskip, og det nye stålet må klinkast på plass. Dette er ein jobb som ikkje mange kan utføra.

Bård Andersen, Olav Arne Sævdal og Lars Magne Salvesen bur i Bergen i vekene, om bord i taubåten «Thetis», som ligg rett under baugen på «Statsraad Lehmkuhl». Her er det ingen luksus, men karane føretrekkjer å bu om bord, og dei klagar ikkje, seier Steinar Andersen. Arbeidet lagar mykje støy, så dei kan ikkje halda på så lenge utover dagen. Og dei prøver å prefabrikkera mest mogeleg på verftet i Dåfjorden.



Olav Arne Sævdal viser fram stål som han prefabrikkerer for å ta med til Bergen over helga. Foto: Kjetil Rydland.

Restaureringa av «Statsraad Lehmkuhl» vil ta fleire år, og Steinar Andersen reknar med å ha folk i arbeid i Bergen dei komande vintrane.

Klinking – ein tøff jobb

På slipp i dag ligg den gamle kjenningen «Granvin», og det ljomar frå arbeidet om bord. Bård Andersen er heime frå Bergen, og klinkar saman med kollegaene Odd Prestegård og Jon Sigve Opheim. Bård står på utsida med trykkluftshammaren, og klinkar naglane som Odd Prestegård varmar i essa på innsida og stikk ut gjennom hola. Jon Sigve Opheim har den tunge jobben med å halda på motholdet når Bård klinkar frå utsida.



Bård Sørestrand Andersen med klinkehammaren om bård på «Granvin». Den oransje prikken er naglen som blir stukken gjennom holet frå innsida. Foto: Kjetil Rydland.



Odd Prestegård held naglen i ei tong når han varmar han i essa til han gløder, før han plasserer naglen i holet. Foto: Kjetil Rydland.



Motholdet i dei sterke nevane til Jon Sigve Opheim. Foto: Kjetil Rydland.

God tilgang på arbeid

Denne veka leverte dei MF «Shjandy», ei nesten 40 meter lang anleggsferje, til Torgeir Vareberg. Ved kai har dei blant anna fraktebåten «EKAR» og passasjerbåten «Vestgar». Dei har godt med arbeid, og Andersen reknar med å få inn fleire båtar etter kvart, både veteranbåtar og næringsbåtar, til reparasjon, vedlikehald og klassing.

Byggjer ny taubåt

Steinar Andersen, fortel at dei vil halda seg i den gamle nisja med restaurering av veteranbåtar, men samstundes er han ikkje redd for å prøva nye ting. No er dei i gang med å reisa ein verkstadhall der dei planlegg å byggja ein taubåt. Det dreiar seg om prototyp på ein heilt ny taubåt, som skal vera tryggare enn andre taubåtar.



Som kjent er taubåtar kraftbuntar, og det har skjedd fatale uhell. Denne taubåten tilfredsstiller sjølvsagt alle krav, seier Andersen. Og legg til at den nye typen er konstruert for "å tilgi menneskelege feil". Prototypen blir 7,99 meter lang, men han reknar med at det blir snakk om større taubåtar når dei kjem i ordinær produksjon.

Har beina på jorda



Den daglege leiaren ved Dåfjorden Slipp knyter store voner til prosjektet. Men sjølv om det er spanande med nye ting, er det viktig å ha beina på jorda framleis, seier Steinar Andersen.

– Me tar det etter kvart, legg han til, før han går ut på verkstadområdet til arbeidsfolka sine.