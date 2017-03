Arne Wilhelmsen i Beatstone Studio på Minde. Foto: Håkon C. Hartvedt

For snart 30 år sidan opna Arne Wilhelmsen det som den gongen var Norges første digitale studio i lokala til tidlegare Kafe Iris. I dag driv han Beatstone studio på Minde i Bergen.

Fitjarbuar vil òg hugse Arne Wilhelmsen som mannen som produserte Fitjarkassetten -85 og Fitjarkasetten -87 der mange fitjarbuar for første gong fekk kome ut «på plate», sjølv om det var kassettar me snakka om på den tida. På Fitjar vart mellom anna «Which witch» med Dollie de lux spela inn.

Jobb i Statoil

Etter tida på Fitjar drog Arne til Bergen, la musikken litt på hylla og fekk jobb i Statoil sitt opplæringssenter på Sandsli. Her vart han hovudansvarleg for krise- og katastrofeleiarutdanninga, og bygde opp eit senter for krise og katastrofeleiing ved NUTEC på Gravdal i Bergen.

Seven Mountains - og E-læring

I 1996 tok han eit stort steg som gründer i det han bygde opp programvareselskapet «Seven Mountains» som på kort tid voks til 110 tilsette med kontor i Bergen, Oslo, London, Boston og Silicon Valley i California. Han og kona Svanhild flytta til California og budde der i fem år, før Arne selde seg ut av selskapet og flytta til Os utanfor Bergen.

På Os etablerte han eit selskap innanfor E-læring og interaktiv video, med Statoil som hovudkunde. Dette dreiv han til 2005. Då møtte han veggen. Knallhardt arbeid over mange år tok sin pris, og Arne vart sjuk og uføretrygda i 2005.

Tilbake til musikken

– Men gjennom dette fann eg tilbake til musikken. No gler eg meg over eit stort musikkengasjement både nasjonalt og internasjonalt. Studioet på Minde er berre ein del av Beatstone. Internasjonalt er eg så heldig at eg får jobbe med mellom anna Phil Sandhaus som er tidlegare manager for David Bowie (6 år) og Rolling Stones (3 år). Prosjektet me jobbar med er å lage ein ny type straumeteneste for musikk og videoinnhald retta mot musikarar og artistar over heile verda. I studioet på Minde dyrkar eg min lidenskapelege hobby.

Beatstone står for tida elles bak ein produksjon med artisten Endre Nordvik som sju veker etter at han la ut to låtar, allereie er oppe i 700 000 avspelingar på Spotify (for dei to låtane til saman). Rundt 25 000 om dagen, så talet er stadig aukande. Ein kuriositet er elles at produsenten for denne produksjonen er Eirik Grønner som òg var teknikar i Arne sitt studio på Fitjar. I dag er det han Kurt Nilsen samarbeider med når han skal lage ny musikk, seier ein entusiastisk Arne Wilhelmsen.

Bloggar

Arne driv og med ein slags blogg under namnet Beatstone på Google+. Her har han 2,1 millionar følgjarar.

Askeladden

– Du må òg ta med at her om dagen var eg på konsert i Bergen og møtte «Askeladden» og Johannes Aadland – og vart mektig imponert!