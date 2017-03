Kartlegging av friluftsområde ut på høyring

Kari Rydland omgitt av ressurspersonar under arbeidet i fjor sommar. Foto: Fitjar kommune.

Kartlegging og verdisetjing av område for friluftsliv i Fitjar kommune vert no lagt ut på høyring, skriv Kari Rydland på heimesida til Fitjar kommune.

Det er eit nasjonalt mål at alle kommunar skal kartleggje sine friluftslivområde innan 2018, og arbeidet skal følgje ein metodikk som Miljødirektoratet har utarbeidd.

Friluftslivkartlegginga er ei statuskartlegging og har ingen juridiske bindingar. Friluftslivområda er delt inn i ulike områdetypar, det er laga ei kort områdeskildring og er delt inn i A (svært viktig), B (viktig) eller C (registert friluftslivområde).

I Fitjar har kommunen, i lag med lokale ressurspersonar, laga eit utkast til kartlegging som går fram av eit temakart. Saka var til politisk handsaming i Utval for Plan og miljø PS 10/17, tysdag 7. februar. Her blei det vedteke å leggja utkastet ut på ei enkel høyring.

Det er no høve til å koma med innspel til arbeidet ved å gå inn på linken til temakartet og følgja instruksjonane, skriv Kari Rydland. Gå inn på linken på nettsida til Fitjar kommune eller her: Velkomen til innspelskartet for kartlegging og verdisetjing av friluftlivsområde i Fitjar!

Høyringsperioden er mars månad 2017.

For meir info kan du kontakta prosjektleiar Kari Rydland ved Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor på telefon 53458549 eller via e-post Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. .



Fitjarfjellet er eit eldorado for friluftsinteresserte. Arkivfoto FP / Kjetil Rydland.