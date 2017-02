Illustrasjonsfoto frå skogryddingsbrosjyre henta frå Kraftlaget si nettside.

Fitjar Kraftlag SA planlegg å gjennomføra rydding av skog/vegetasjon langs høg- og lågspentliner i vårt konsesjonsområde våren 2017 .

For å kunna sikra ei stabil og trygg straumforsyning samt oppretthalda krav til personsikkertryggleik sett av myndighetene, er det naudsynt å rydde skog som veks under og langs straumlinene.

– Me vil leggja opp til eit godt samarbeid med grunneigarar i ryddeprosessen, slik at ryddinga kan gjennomførast med minst mogleg ulempe for alle partar, skriv Fitjar Kraftlag SA på nettsida si. Dei planlegg å starta ryddinga i februar, og vil i løpet av våren fram mot juni gjennomføra rydding i heile konsesjonsområdet.

Om arbeidet som skal gjerast seier dei:

– Tre på innmark/beite vert kvista på staden og ein ryddar bort greiner. Trevirke som kan nyttast som ved, vert kappa i høvelege lengder og samla. Arbeidet vert utført manuelt med motor-/ryddesag.

Vi ber om at grunneigarar som har pryd-trær, buskar eller annan vegetasjon som må ryddast på ein særskild måte om å kontakta Kraftlaget.

Dette gjeld også der areal under høgspentliner vert nytta til juletreproduksjon.

Ved spørsmål til Kraftlaget kan ein ta kontakt på telefon: 53 45 76 00.