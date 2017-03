Ny sommarrevy i emning

Årets revyensemble poserer i idrettshallen, f.v. Hanne Mellingen. Fredrik Steen. Ole Bergesen, Ole André Westerheim, Øystein Kloster og Terje Træet. Foto: Kjetil Rydland.

Revysjef Ole Bergesen kviler ikkje, og 27. mai er det premiere på årets sommarevy i teltet på Fitjar Fjordhotell. Med tittelen «Make Fitjar Great Again» røpar han at årets revy har henta inspirasjon utanlands.

Ole Bergesen fortel at dei alt er godt i gang med førebuingane til årets sommarrevy. I år får me sjå den 18. revyen i rekkja her på Fitjar, etter starten i 2000.

Revysjef Bergesen fortel at gjengen på scenen har fokus på det som rører seg lokalt på Stordøya, men òg litt ute i den store verda. Tittelen "Make Fitjar great again" ber bod om dette.

Årets revy er innom ei rekkje tema som publikum vil kjenna frå media, seier Bergesen, og nemner omlegging av politidistrikt, Fitjar utan lensmann, vigsle i kommunen, kyrkjeorgel. I tillegg får me oppleva ei mengd andre ting.

Med på scenen er eit godt lokalt forankra team med Ole Bergesen, Terje Treeæt, Ole André Westerheim, Øystein Kloster og Hanne Mellingen frå Åsane, som er med for tredje gong.

Årets nykommar er eit minst like kjent andlet, eller iallfall ei kjend røyst. Sunnmøringen Fredrik Steen er nemleg mannen bak revyfiguren "Hildegunn Moltubakk", ein av dei største revysuksessane i Noreg nokon gong. Kanskje me får oppleva Hildegunn på Fitjar i sommar?

Kapellmeister er Svein Ragnar Myklebust, som er med på å løfte det musikalske biletet på revyen mange hakk.

Revysjef Ole Bergesen fortel at billettsalet til årets revy allereie er godt i gang. Tre månader før premieren har dei selt over 1000 billettar, nesten ein tredel av det samla talet.

Revyen "Make Fitjar Great Again" har premiere laurdag 27. mai. Me gler oss!



Den flotte politibilen til Erlend Helland. Foto: Kjetil Rydland.