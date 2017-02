Skjermdump: minisak.no og FiksGatami er dei to nye funksjonane på Fitjar kommune si nettside.

På Fitjar kommune si heimeside er det kome to nye funksjonar: «Kom med di sak» og «Fiks gata mi» som du finn nede til venstre på sida.

Kom med di sak

Her kan du kome med framlegg til saker du meiner vil gjere kommunen eller fylkeskommunen din betre.

På menyen til venstre kan du enten foreslå ei sak sjølv, eller du kan skrive under på ei sak som er foreslått i kommunen og som du vil støtte. For å samle underskrifter kan du også dele saka med venner og kjende på e-post, Twitter, Facebook eller Google+.

Om du samlar nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bur i vurdere saka di.

Du treng underskrifter frå to prosent av innbyggjarane, alternativt 300 personar i kommunen eller 500 personar i fylket.

Alle kan foreslå saker i sin eigen kommune eller fylkeskommune. Du må ikkje ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Fix gata mi

Her kan du rapportere, finne eller diskutere lokale problem som tagging, søppel, hol i vegen, eller øydelagte gatelys.