Gratis fotballdrakter frå Sparebanken Vest

Dagleg leiar i Fitjar idrettslag, Ole Bergesen, var ikkje i målgruppa sjølv denne gongen, men her viser han korleis dei nye draktene ser ut. Foto: Kjetil Rydland.

Sparebanken Vest deler ut 8000 gratis fotballdrakter over heile Vestlandet, skriv Wenche Gunnarsjå i ei pressemelding. To lag frå Fitjar IL er blant dei heldige.

Heile 695 søknader om gratis fotballdrakter kom inn til Sparebanken Vest i løpet av nokre få veker. I Banken er dei så overvelda over søknadsmassen at dei har vedteke å gi drakter til alle lag som har søkt.

– Vi visste før vi sette i gang prosjektet at det var eit behov for støtte til barneidretten, men at det skulle komme inn så mange søknader, var både overraskande og særs gledeleg, seier Arve Havnerås, som er banksjef i Sparebanken Vest.

Oppteljinga syner at dette vil gi nær 8000 nye drakter til fotballspelande barn mellom 4 og 14 år.

– Aktivitetar og fysisk fostring er noko av det viktigaste barn tar med seg frå oppveksten. Om eit lag får gratis drakter, vil det frigjera ressursar som til dømes kan nyttast på anna naudsynt utstyr eller deltaking på turneringar. Difor er det gledeleg at alle som har søkt om fotballdrakter vil få, fortel Havnerås.

For heile region Sunnhordland inneber utdelinga at totalt 45 lag vil få nye drakter.

– I vår region har det vore stort engasjement og det syner at denne type tiltak kjem nær ei nerve i grasrotidretten. Eg er stolt av at 140 spelarar frå 10 lag på Stord og i Fitjar no kan starta 2017-sesongen med heilt nye drakter, seier Arve Havnerås.

Banksjef Havnerås fortel til Fitjarposten at to lag frå Fitjar vil få drakter frå banken i denne omgangen. Det er lag frå årgangane 2005 og 2008. Som gammal fitjarbu er Arve Havnerås naturlegvis glad for at Fitjar-lag har søkt.

Havnerås minner om at det kan by seg nye høve, og ber andre lag vera om seg ved neste korsveg.