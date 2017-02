Fitjarrussen sin komite for Krafttak mot kreft: F.v. Anna Vinge, Sandra Pedersen, Maria Nesbjørg, Katrine Hatlevik Kjerland og Marie Fjæra. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjarrussen er igjen klar for eit krafttak mot kreft. I år er temaet «Å leve med uhelbredeleg kreft».

Kreftforeningen formulerer det slik: «I år går pengene til forskning og tilbud til pasienter med uhelbredelig kreft. Vi ønsker å styrke forskning på livsforlengende og symptomlindrende behandling. Vi vil også bedre tilbudene som fremmer mestring, livskvalitet og bedre levevilkår for kreftsyke og deres pårørende», heiter det.

Fitjarrussen har allereie hatt besøk frå Kreftforeningen ved aksjonsleiar Lena Teigland, og russejentene me møtte på Fitjar vgs i dag verkar svært motiverte for å ta fatt for alvor.

7. mars

– 7. mars vil me ha dør til dør-aksjon med bøsser i heile Fitjar kommune mellom kl 17.00 og 19.00 for å samle inn pengar til denne gode saka. Me vonar og å få til stand på SPAR, REMA 1000 og i Kulturhuset, smiler russen, og understrekar at pengane dei får inn går uavkorta til Kreftforeningen. Har du ikkje kontantar når dei kjem rundt, kan du gje pengar på Vipps, nr 451037.

Du kan òg gje pengar, og finne info på nettsida til Fitjarrussen: http://innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2017/5-5634#

«Eg går for mormor»

– Kvifor gjer de dette?

– Me ønskjer å vise at russetida ikkje berre handlar om fest og moro. Dessutan er kreften kome oss alle svært nær, seier russejentene. Fleire av dei er kjende med kreft i eigen familie.

–Nokon av oss vil gjerne ha eit klistermerke på oss med orda: «Eg går for mormor», «Eg går for pappa», alt ettersom kva for familiemedlemer som har slite med denne sjukdomen.

– Saman skapar me håp! Kreften bryr seg ikkje, men det gjer me, seier russen til slutt, og vonar at folk vil ta vel imot dei når dei kjem på døra 7. mars.