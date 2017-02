Egil Svartdahl trollbatt publikum med humor og varme

Egil Svartdahl i Fitjar kyrkje med temaet "Reisen hjem".

Den kjende TV-pastoren Egil Svartdahl trollbatt publikum med humor, varme og nærleik under gårsdagens temakveld i Fitjar kyrkje.

Vel 120 hadde funne vegen frå hus og hytter i Stord og Fitjar til temakvelden i kyrkja, der den kjende TV-pastoren Egil Svartdahl snakka om "Reisen Hjem". Tittelen er frå programserien som han har leia i fem sesongar, og han viste klipp frå dei nyaste programma på storskjerm.



Svartdahl presenterte ein del paradoksale og på andre vis slåande plakatar som kalte på smilet hos eit takksamt publikum. Foto: Kjetil: Rydland.



Egil Svartdahl var i Fitjar for fem år sidan, og det var heilt tydeleg at han var komen til sine eigne. Med humor og varme fekk han straks god kontakt med publikum, som både klappa og lo villig. Spesielt over dei absurde plakatane han hadde funne på sine reiser land og strand. Og dei artige spissformuleringane som trefte oss heime.

Tittelen "Reisen Hjem" er ein metafor på livet – ei reise frå fødsel til død. Og han stilte dei sentrale spørsmåla – kor kjem du frå? – kva har du i bagasjen? – kven reiser du saman med? – kor er du på veg? På ein måte som nesten berre han kan.

Egil Svartdahl er rekna som ein av dei fremste formidlarane i landet, og det fekk me eit nytt døme på i går. Reaksjonane hos publikum var og klare etterpå. – Så enkelt og så djupt kan det seiast, var ord som gjekk igjen.

Han demonstrerte gong på gong – både "live" i kyrkja i går – og i klipp frå programserien "Reisen Hjem" si unike evne til å treffa folk heime. I videoklippa fekk me sjå Gerd Liv Valla, Per Fugelli, Helene Rask og Inger Lise Rypdal og formulera ting som var viktige for dei, og for oss.

Han avslørte nøkkelen bak det å få fram det vesentlege hos dei han snakkar med:

– Det gjelder å være nysgjerrig nok!

Gong på gong såg me den kjende pastoren si evne til å få fram nære og viktige ting, å få folk til å formulera det som er viktig for dei, på ein enkel måte.

Hans nærleik og varme får fram noko i spesielt i dei han møter – også i dei 120 som gjekk oppstemte, men samstundes ettertenksame heim etter møtet med den spesielle TV-pastoren i går kveld.



Klappsalvene sat laust under temakvelden med Egil Svartdahl i går kveld. Foto: Kjetil Rydland.