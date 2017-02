Auka løyving til VA-anlegg

I dag var gravemaskinane i gang i Vik. Foto: Harald Johan Sandvik

VA-anlegget Rimbareid–Vik vert dyrare enn budsjettert, og kommunestyret i Fitjar har gjort vedtak om å auka budsjettramma.

Det skal leggjast til rette for kloakksanering og ny vassforsyning samtidig med vegopprustinga på strekkja Rimbareid-Vik.

Prosjektet var i utgangspunktet budsjettert med kr. 3 mill. Entreprenørane som la inn pris hadde ulik prissetjing på den kommunale delen.

Statens vegvesen har no gjort avtale med entreprenør Vassbakk & Stol AS. Det valet betyr at Fitjar kommune sitt anlegg må byggjast etter det dyraste alternativet og kjem på kr 3,3 mill. Det kjem diverse kostnader i tillegg, og ny kalkyle vil dermed verta kr. 3,8 mill.

Kommunestyret vedtok onsdag samrøystes å auka budsjettramma med kr. 800.000, og det vart gjeve oppstartsløyve.